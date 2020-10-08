Основной поддержкой нефти пока остается ураган Дельта, который идет на Мексиканский залив. Оффшорные платформы эвакуированы, 1,5 млн барр./день добычи остановлено (почти 100% от всей добычи в заливе). Статистика от Минэнерго США показала ожидаемый рост запасов сырой нефти на 0,5 млн барр., тогда как запасы бензинов упали на 1,4 млн барр., а дистиллятов — на 0,9 млн барр. При этом добыча в стране подскочила на 0,3 млн барр., до 11 млн барр./день. Спрос на дистилляты остается на 15% ниже, чем в прошлом году.

Сегодня нефть Brent может пытаться идти выше 42 долл./барр. на поддержке урагана. Но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения баланса, которые выглядят весьма бледно, учитывая неоднородность восстановления мировой экономики и рост предложения Ливией, Ираном и другими странами ОПЕК. Риски возврата в этом случае в 38-40 долл./барр. велики.