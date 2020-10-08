В среду спрос на российском рынке акций находился под давлением внешнего фона. Сообщение президента США о приостановке переговоров по пакету фискальных мер стимулирования экономики вызвали некоторое «охлаждение» на рынках в целом. Позже стало известно о первом за несколько недель увеличении запасов сырой нефти в США (выше прогнозов), что негативно повлияло на динамику нефтяных фьючерсов. В итоге Газпром нефть (SIBN) подешевела на 2.9%. Аэрофлот (AFLT) – на 2.5%, МТС (MTSS) – на 2.4%. Магнит (MGNT) – на 2.3%, Газпром (GAZP) – на 1.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.6%. Тем временем, продолжается подъем по бумагам АФК Система (AFKS, +2.0%) на фоне ожиданий IPO компании Ozon.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) и привилегированные акции Башиформсвязи (BISVP) подешевели на 5.8%, обыкновенные акции ЧМК (CHMK) – на 4.0%, ДВМП (FESH) – на 3.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.7% — 1.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, азиатские находятся в среднем в плюсе.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС – стабилизация обстановки на внешних рынках дает основания для приостановки коррекции вниз. Вместе с тем, санкционные риски и макроэкономическая неопределенность пока препятствуют восстановлению устойчивого восходящего тренда (более вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит консолидация). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 78.0 по паре доллар-рубль.