Вчерашние торги на российском рынке нас порядком удивили. Индекс Мосбиржи обвалился на 1,75% при том, что весь день американские фьючерсы уверенно росли, восстанавливаясь после заявления Дональда Трампа о прекращении переговоров со своими политическими оппонентами о размере помощи американской экономики. Впрочем, Трамп заявил о готовности поддержать авиакомпании, находящиеся едва ли не в худшем положении за последние десятки лет.

Из всего списка российских акций лишь меньше десятка завершило основные торги в плюсовой зоне. Среди них были «Полюс» и «Полиметалл», отреагировавшие на рост стоимости золота.

В качестве негативного фактора можно отметить удивительнейшее решение польского антимонопольного органа оштрафовать «Газпром» на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока 2», который к Польше никакого отношения не имеет. Более того, западным участникам проекта предписано прекратить финансирование достройки газопровода.

Новость действительно негативная, но касается она только «Газпрома» и его дочерних компаний. Поэтому назвать ее причиной падения всего российского рынка на столь замечательном внешнем фоне нельзя.

ЕС продолжает переговоры о введении санкций за «отравление» Алексея Навального. По просочившейся в СМИ информации, под санкции попадут сотрудники ГРУ. Не очень понятно, как их можно «наказать», если они и так не могут выезжать за границу без служебной необходимости и не имеют права владеть счетами и имуществом за рубежом. Считаем, что такое решение, если оно будет принято, крайне благоприятным исходом по «делу Навального».

Так что и это не повод для распродаж рублевых активов.

В результате, Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке 2800 пунктов, пробитие которой спровоцирует массовое сокращение длинных позиций. Но пока поводов для этого негативного сценария нет. Хотя, как мы видели вчера, наш рынок вполне может падать и без повода.

Сегодня с утра внешний фон вновь позитивный: на треть процента подрастают американские фьючерсы, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы, выше 42 долларов за баррель забралась нефть.

Однако никаких рекомендаций давать не будем в связи с непонятной динамикой рынка. За исключением, пожалуй, бумаг золотодобытчиков, которые вновь должны торговаться в плюсовой зоне за счет удорожания золота.

Слабо выглядел вчера и рубль, несмотря на общемировой оптимизм и снижение курса доллара к мировым валютам. На валютном рынке чувствуется увеличение предложения долларов и евро в результате кратного увеличения объема валютных интервенций со стороны ЦБ. Но вчера этого не хватило для уверенного роста рубля.

Стоит отметить и рекордный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, на котором финансовому ведомству удалось привлечь почти 316 млрд руб. Это является очередной сильной поддержкой для российской валюты, от которой мы все-таки ждем краткосрочного роста.

Не произошло принципиальных изменений на рынке нефти. Котировки «черного золота» остаются в диапазоне 40-43,5 долларов за баррель, и мы пока не видим причин для выхода из него в ближайшее время.