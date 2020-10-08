Внешний фон перед началом торгов на Московской бирже выглядит довольно благоприятно. Большинство азиатских фондовых рынков демонстрировали позитивную динамику, поскольку инвесторы менее чем за месяц до выборов в США делают ставку на Джо Байдена, который, если выиграет гонку за президентское кресло, как ожидается, сократит торговый протекционизм, улучшит отношения с Китаем, что благоприятно отразится на экономическом положении азиатского региона. На фоне роста на фондовых площадках в Японии, Южной Корее и Австралии, акции в Гонконге были под давлением. Китайский рынок вот уже неделю закрыт из-за национального праздника. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 торгуется в зеленой зоне.

Четверг для большой группы российских акций будет последним днем покупки, чтобы рассчитывать на дивиденды. Речь идет о следующих бумагах: «РусГидро», «Группа ЛСР», «Группа ПИК», «НОВАТЭК», обычка и префы «Татнефти», МТС, а также НЛМК.

Также сегодня ЕЦБ опубликует протокол заседания в сентябре, а ОПЕК обнародует выходящий ежемесячно прогноз по глобальному рынку нефти. На фоне обострения глобальной ситуации с коронавирусом ОПЕК может ухудшить свои оценки мирового спроса, поскольку ранее картель указывал, что прогнозы не учитывают вторую волну Covid-19.

Доллар слабеет против основных конкурентов

Большинство валют Большой десятки незначительно растут в цене к доллару на азиатских торгах в четверг. Наиболее существенно (-0,15%) снижался новозеландский доллар (с августа —2%), поскольку центральный банк заявил, что неутешительные перспективы рынка занятости, а также инфляции могут потребовать дополнительных стимулов. Главный экономист Резервного банка Новой Зеландии на брифинге по денежно-кредитной политике отметил, что регулятор предпочел бы в контексте стимулирования поспешить и сделать слишком много, нежели опоздать и предоставить мало поддержки. Рынок закладывается на становление отрицательных процентных ставок в Новой Зеландии.

Доллар по итогам торгов в среду подешевел против большинства валют Большой десятки, подорожал лишь по отношению к новозеландскому доллару и японской иене. Наиболее существенно прибавили в цене к валюте США шведская крона (+0,84%), норвежская крона (+0,7%) и австралийский доллар (+0,5%). Давление на доллар оказало улучшение аппетита к риску, несмотря на то что твиты американского президента внесли сумятицу в историю о дополнительной поддержке для экономики.

Трамп жонглирует стимулами

Дональд Трамп спустя несколько часов после своего решения остановить переговоры о стимулах обозначил в твиттере ряд стимулирующих мер, которые он готов подписать, если они не будут связаны с более широкими переговорами и будут приняты отдельно. Меры включают выплаты американцам на $1200, помощь авиакомпаниям в объеме $25 млрд для обеспечения предоставления зарплат, пакет помощи малому бизнесу в размере $135 млрд. Предоставление пакета помощи может быть отложено до января—февраля, когда начнет работу новый состав Конгресса, а это означает, что безработным американцам и малому бизнесу, возможно, придется остаться без дополнительной поддержки на четыре-пять месяцев. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучиным в среду сообщила о готовности принять отдельный законопроект о помощи авиакомпаниям.

Фунт стерлингов реагирует на риск отказа Великобритании от переговоров с ЕС

Продолжаем следить за фунтом стерлингов на фоне приближения конца года — точки разрешения переговоров о торговом соглашении между Великобританией и Евросоюзом в рамках Brexit. Стерлинг во вторник пытался закрепиться выше 1,3000 к доллару, но в итоге рухнул до 1,2865, а в среду восстановился до 1,2910. Правительство Великобритании откажется от торговых переговоров с Евросоюзом в рамках Brexit на следующей неделе, если не будет четких шансов на заключение сделки. Такая информация оказывала давление на британскую валюту. Борис Джонсон сообщил, что хочет, чтобы основные параметры сделки были прояснены к 15 октября, в то время как представители ЕС дали понять, что не пойдут на уступки и готовы позволить премьер-министру выйти из переговоров. Однако позже главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье заявил, что он не ожидает, что Великобритания, действительно, откажется от торговых переговоров после 15 октября. Барнье отметил некоторый прогресс в спорных вопросах по правам человека, и фунт воспрянул духом.

Азиатские валюты EM — бенефициары победы Байдена

Большинство валют развивающихся рынков укреплялись или стабильно торговались по отношению к американской валюте. Явным лидером роста был тайваньский доллар (+0,4%). Здесь продолжал отыгрываться оптимизм опубликованного накануне профицита торгового баланса, который в сентябре расширился до $7,1 млрд по сравнению с $6,5 млрд месяцем ранее и прогнозом $5,65 млрд. При этом экспорт подскочил на 9,4% г/г по сравнению с 8,3% г/г в августе.

Накануне мы отмечали, что азиатские валюты последнее время выглядят лучше конкурентов в сегменте развивающихся рынков благодаря тесным взаимосвязям с Китаем. С тех пор как опросы в США стали показывать более уверенную победу на выборах Джо Байдена, азиатские валюты стали дорожать более уверенно. Как ожидается, демократы в Белом доме принесут более масштабные финансовые стимулы, а также улучшат торговые отношения с Китаем. Корейская вона, тайваньский доллар и тайский бат могут стать ключевыми бенефициарами такого развития событий. Южная Корея, Тайвань и Таиланд в среднем в 3 раза более существенно зависят от экспорта, нежели Индонезия, Филиппины или Индия.

Большинство валют развивающихся рынков подорожали к доллару по итогам торгов в среду. При этом турецкая лира была явно выделяющимся аутсайдером сегмента Emerging Markets (-1,1%). Курс доллара к лире в среду в очередной раз переписал абсолютный максимум. Теперь это 7,8898. Турция заявила, что планирует испытать российские системы С-400 вопреки недовольству США. Одновременно страна поддерживает одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе и продвигает свои интересы в Восточном Средиземноморье, вызывая недовольство Кипра и Греции. Но основное давление на лиру и турецкие активы сейчас исходит со стороны того факта, что инвесторы начинают закладывать риск победы Джо Байдена на выборах в США, который негативно ранее отзывался о президенте Эрдогане и вполне может ввести против Турции санкции.

Рубль восстанавливает потери

Рубль на межбанковских торгах в Азии консолидируется в узком диапазоне 78,10 — 78,00. Российская валюта укрепилась к доллару в среду на 0,5%, к евро на 0,27%. Курс USDRUB в пятницу на прошлой неделе робко протестировал 78,80, уже в понедельник решительно проверил на прочность эту отметку, но закрепиться выше не смог. Во вторник котировки уже не смогли подняться выше 78,60, а в среду доллару не покорился уровень 78,50. Как видно, доллару все труднее расти без дополнительных негативных для рубля факторов. Все имеющиеся, похоже, учтены в ценах.

Ближе к вечеру перед закрытием в среду регулярных торгов на Московской биже Reuters сообщил, что Франция и Германия предложат на этой неделе накануне встречи министров иностранных дел ЕС санкции против сотрудников ГРУ за отравление «Новичком» российского антикоррупционного активиста Алексея Навального. Речь идет не о широких экономических рестрикциях, а об узких санкциях, и с этой стороны новость можно считать позитивной для российских активов. При этом давление на «Газпром» руками польского антимонопольного регулятора может означать, что Германия по-прежнему не готова поддерживать санкции против газового концерна и «Северного потока-2». Так или иначе, но рубль укрепился к доллару после появления новости о санкциях из-за Навального.

Нефть стабильна после отчета по запасам в США

Цены на нефть являются потенциальным фактором риска для рубля. Есть определенные опасения, что новая волна пандемии приведет к восстановлению жестких ограничений в Европе, существенная просадка спроса снизит нефтяные котировки, что негативно отразится на рубле. Сценарий имеет право на существование, но мы не ожидаем восстановления ограничений на таком уровне, как это было весной. Соответственно, наш базовый сценарий подразумевает, что цена Brent будет преимущественно держаться в диапазоне $40 — $45/барр. постепенно тяготея к верхней стороне. Альянс ОПЕК+ может преподнести позитивный сюрприз, отказавшись от возвращения на рынок с января 2,2 млн баррелей в день, либо растянув это возвращение на квартал или полугодие.

Соответственно, краткосрочно продолжаем ожидать, что USDRUB будет тяготеть к возвращению в диапазон 77,00 — 76,00.

Американский бенчмарк WTI по состоянию на 07:00 мск торговался чуть ниже $40/барр., а декабрьские фьючерсы на Brent скромно подрастали на 0,1% до $42,05/барр.

Опубликованная вчера статистика Минэнерго США носила смешанный характер. Запасы сырой нефти за неделю до 2 октября выросли на 500 тыс. барр. вопреки ожиданиям сокращения на 880 тыс. барр. При этом запасы в нефтехранилищах Кушинга, откуда осуществляется поставка по фьючерсам на WTI, выросли на 470 тыс. барр. и достигли самого высокого уровня с мая. Запасы бензина сократились сильнее ожиданий и опустились ниже среднего значения за 5 лет, а объем производства нефти за неделю увеличился на 300 тыс. до 11 млн б/д.

Поддержку ценам сейчас оказывает ураган Дельта в Мексиканском заливе, который нанес удар по полуострову Юкатан и должен в пятницу добраться до побережья Луизианы. 80% мощностей добычи нефти в заливе остановлены.



