Рынок охватила коррекция. Индекс Мосбиржи закрылся на минимуме с июля. На положительной территории завершили день акции АФК Система (+1,71%). Лидерами падения стали бумаги Аэрофлота (-2,95%), в которых отыгрывается допэмиссия. Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 78.

Совкомфлот (FLOT 100,5, +0,00%) провел IPO. Размещение прошло по нижней границе в 105 руб. за акцию, было привлечено $550 млн. Снижение котировок в первый день торгов, на наш взгляд, обусловлено высоким уровнем аллокации для частных инвесторов и отсутствием локап-периода. На стабилизацию может уйти несколько дней. В связи с этим нельзя исключать пересмотра правил участия частных инвесторов в IPO.

Газпром (-2,21%) и партнеры СП-2 оштрафованы в Польше. О юридических перспективах оспорить решение о взыскании $7,6 млрд говорить пока рано. Очевидно, что штраф явно завышен (выручка Газпрома на польском рынке значительно меньше), а претензии в целом обусловлены неюридическими причинами. Реакция инвесторов умеренно негативная, но котировки снижались вместе с рынком. Инвесторы, очевидно, не верят, что компании и партнерам придется выплачивать штраф. Кроме того, наблюдаются признаки подготовки к завершению строительства Северного потока-2, которое, что немаловажно, ожидается после президентских выборов в США.

Минфин разместил рекордный объем ОФЗ. Большой спрос обусловлен солидным запасом ликвидности у банков и других участников рынка на фоне снижения экономической активности. Ставки однодневного репо вблизи ключевой, а доходность 10-летних флоутеров ожидается на уровне 5,8%.

Ожидаем смешанную динамику. Отечественные индексы будут следовать за внешними площадками. Из важной статистики – данные по рынку труда США. Ожидания в паре USD/RUB: 77,50-78,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.