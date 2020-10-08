Российский рынок акций подрастет на умеренно позитивном внешнем фоне, рубль мало изменится в начале дня, полагают аналитики.

Рубль будет консолидироваться у уровней закрытия среды вместе с валютами развивающихся рынков, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2850-2860 пунктов.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС — стабилизация обстановки на внешних рынках дает основания для приостановки коррекции вниз, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Вместе с тем, санкционные риски и макроэкономическая неопределенность пока препятствуют восстановлению устойчивого восходящего тренда (более вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит консолидация)", — добавляет он.

Сегодня перед закрытием реестров последний день с дивидендами за первое полугодие 2020 года торгуются акции МТС, НЛМК, ПИК, "Новатэка" и "Татнефти", напоминает Алексей Калачев из "Финама".

"Стоит отметить рекордный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, на котором финансовому ведомству удалось привлечь почти 316 миллиардов рублей. Это является очередной сильной поддержкой для российской валюты, от которой мы все-таки ждем краткосрочного роста", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Старцев полагает, что на валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 78 рублей по паре доллар-рубль.

"На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Основным фактором станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты", — добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные биржевые индексы США выросли в среду после спада накануне. Рынки восстанавливаются после объявленного накануне решения президента США Дональда Трампа отложить переговоры с конгрессом о стимулировании экономики на период после выборов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,55-0,62%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,96%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,09%, южнокорейский KOSPI поднимается на 0,47%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,81%.

Стоимость нефти поднимается на 0,29% — до 42,11 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,07% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1774 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций упал в среду, отыгрывая внешний негатив. Падение рынка нефти и решение Польши оштрафовать "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов обусловили общее давление на акции российских компаний.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,74%, до 2842,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,11% до 1143,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 44 копейки — до 78,02 рубля, евро — на 24 копейки, до 91,83 рубля, следует из данных Московской биржи.