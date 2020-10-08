"Северный поток 2" застрял в Польше, а "Газпром" - в длительном судебном процессе
Антимонопольный регулятор Польши UOKiK наложил штраф на Газпром на сумму $7.6 млрд за строительство Северного потока-2 без согласия антимонопольного регулятора страны. Также были оштрафованы партнеры Газпрома по проекту (а именно Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV) на $61 млн. Компаниям дается 30 дней, чтобы разорвать соглашения о финансировании проекта. Размер штрафов соответствует максимальному уровню, предусмотренному законом (10% от годового оборота).
Газпром уже заявил о намерении подать апелляцию в суд и напоминает, что в ходе обжалования решение не подлежит исполнению. Объявленный размер штрафа беспрецедентен и значительно превышает инвестиции Газпрома в проект Северный поток-2 (по нашим оценкам, группа инвестировала около 3.5 млрд евро). В то же время позиция польского регулятора по отношению к проекту не стала неожиданностью, и, хотя мы считаем эту новость негативной с точки зрения восприятия, мы ожидаем, что впереди длительный судебный процесс обжалования решения в судах Польши и, возможно, в дальнейшем в ЕСПЧ.
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