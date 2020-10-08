На вчерашних аукционах Минфин разместил ОФЗ на сумму 345,7 млрд руб., которая является рекордной для одного дня и составляет 17% от плана заимствований на 4к20 (2 трлн руб.). Предыдущий рекорд размещения (215 млрд руб.) был установлен на аукционах 2 сентября. Основная часть размещенного объема вчера пришлась на 10-летний флоутер ОФЗ-29013, заявок на который поступило на сумму 316,3 млрд руб., а в итоге было продано облигаций на 315,7 млрд руб. (оба показателя – рекордные для одного аукциона). Соотношение спроса и фактического размещения составило 1,002x против среднего показателя в 1,65x на аукционах флоутеров в сентябре.

При этом Минфин предложил инвесторам довольно щедрый дисконт: цена отсечения на аукционе ОФЗ-29013 составила 95,24 пп, что на 1,1 пп ниже уровня вторичного рынка.

По нашим расчетам, такая цена соответствует Z-спреду в 63 бп относительно ставки RUONIA, рекордно высокому для флоутеров нового формата. Всего было удовлетворено 108 заявок, крупнейшая из которых – на 50 млрд руб. (16% всего размещенного объема бумаг). Доля неконкурентных заявок составила всего 5%.

Также вчера Минфин разместил 5-летний ОФЗ-26234 с фиксированным купоном на сумму 30 млрд руб. (весь предложенный объем) при спросе в 51,7 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения 1,7x).

Последний раз Минфин продавал ОФЗ-ПД на такую сумму на аукционе 5 августа. Спрос на вчерашнем аукционе был самым высоким с 22 июля. Доходность отсечения (5,29%) не предполагала существенной премии к уровню вторичного рынка на момент перед аукционом и соответствовала премии всего в 1 бп к закрытию вторника. В итоге Минфин удовлетворил 28 заявок. На пять крупнейших из них (на общую сумму 12,7 млрд руб.) пришлось 42% размещенного объема. Доля неконкурентных заявок составила 23,2%.

На вторичном рынке вчера продолжалось восстановление, несмотря на по-прежнему волатильный курс рубля. Нерезиденты остались нетто-покупателями ОФЗ, проявив интерес прежде всего к длинным бумагам, но также к некоторым среднесрочным выпускам. Лучший результат показали облигации сроком обращения 7–10 лет: в частности, 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,57%) снизился в доходности на 5 бп, а 9-летний ОФЗ-26224 (YTM 5,96%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,06%) потеряли по 4 бп. Остальные среднесрочные и длинные выпуски закрылись снижением доходностей на 1–3 бп. Доходность 19-летнего ОФЗ-26230 опустилась до месячного минимума в 6,39%. Короткие бумаги закрылись практически без изменений.

Тем временем 10-летний флоутер ОФЗ-29013 скорректировался по цене вниз на 0,7 пп с учетом значительного дисконта, предложенного Минфином на аукционе. Инфляционные линкеры закрылись на прежних позициях, в результате чего показатели вмененной инфляции на горизонте 8–10 лет снизились до 3,17–3,23%.

Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже остался высоким, составив 38 млрд руб., или 1,5x среднедневного показателя за последний месяц.

На фоне локальных облигаций других развивающихся стран ОФЗ опять смотрелись достаточно сильно: большинство 10-летних бенчмарков вчера закрылось без изменений или прибавило в доходности до 3 бп, а худший результат показали 10-летние облигации Бразилии, поднявшиеся в доходности на 14 бп.

Согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения нерезидентов в ОФЗ во вторник выросли на внушительные 12 млрд руб., что, как мы полагаем, в основном отражает покупки конца прошлой недели. Представленные цифры также свидетельствуют о некотором увеличении дюрации портфеля нерезидентов. Наибольший отток (на 7,6 млрд руб.) наблюдался из 4-летнего выпуска ОФЗ-26227, тогда как основной приток пришелся на более длинные выпуски: 6-летний ОФЗ-26226 (8,2 млрд руб.), 19-летний ОФЗ-26230 (4,2 млрд руб.) и 5-летний ОФЗ-26229 (3,7 млрд руб.).

Ситуация на рынке остается благоприятной, а уровни доходностей российских бумаг по-прежнему выглядят достаточно привлекательно, исходя из чего мы ожидаем, что в ближайшие дни приток нерезидентов в ОФЗ продолжится. Наклон кривой на отрезке 2–10 лет хотя и снизился в последние дни примерно на 20 бп, остается вблизи 7-летнего максимума (150 бп на данный момент), в связи с чем мы по-прежнему отдаем предпочтение длинным бумагам. Поддержку рынку продолжит оказывать изменившаяся тактика Минфина на первичном рынке, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном (в 3к20 на них пришелся 81% валового размещения ОФЗ).