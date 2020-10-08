Польша не препятствие "Газпрому"
Польский антимонопольный регулятор UOKiK объявил вчера о наложении на Газпром и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы — в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия. Регулятор также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода "Северный поток 2".
Озвученный Польшей штраф — огромен, 15% капитализации Газпрома. Мы полагаем, что Газпром и европейские партнёры, кредиторы проекта будут его обжаловать. Газпром также вчера выпустил сообщение об этом. Новость краткосрочно негативна для Газпрома, но учитывая избыточный характер данного штрафа и тот факт, что в Польше Газпром никакой деятельности не ведет, акции отреагировали скромным снижением — всего на 2% по итогам дня. Северный поток-2 периодически сталкивается с различными препонами, тем не менее работа продолжается, и мы считаем в базовом сценарии, что он будет реализован.
Напомним, что до финала осталось не так много: проект готов уже на 97%. С учетом «зеленого» света от Дании, в ноябре можно ожидать возобновления строительных работ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201008/832131441.html