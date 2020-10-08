В среду нефтяные котировки оставались под давлением. Рынок продолжал закладывать в котировки негативные ожидания из-за приостановки переговоров по пакету фискальных стимулов в США. Днем ранее Дональд Трамп приказал своим представителям отложить переговоры до окончания президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября.

Пакет стимулов объемом до 2,2 трлн может поддержать экономику в период пандемии и обеспечить более сильный спрос на жидкое топливо. Теперь в ближайший месяц рассчитывать на поддержку не приходится, а ситуация после выборов выглядит неопределенной.

Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) вчера опубликовало недельную статистику по запасам нефти. За неделю запасы выросли на 0,5 млн баррелей на фоне роста чистого импорта на 1,46 млн б/с и увеличения добычи на 0,3 млн б/с. Запасы нефтепродуктов сократились, а загрузка НПЗ выросла с 75,8% до 77,1%. Влияние статистики на котировки оказалось смешанным. В первые два часа после публикации наблюдался широкий боковик, после чего цены частично восстановили утраченные ранее позиции.

Ураган Дельта продолжает угрожать нефтегазовой промышленности Мексиканского залива. Вчера он перешел через полуостров Юкатан и вошел в залив. Нефтедобытчики эвакуировали 183 морских объекта, приостановив добычу почти 1,5 млн б/с нефти и 1,33 млрд куб. футов газа (около 80% и 50% добычи в регионе соответственно). По прогнозам, к выходным ураган может обрушиться на побережье Луизианы.

Фьючерсы на Brent в среду закрылись чуть ниже $42 за баррель и сегодня с утра остаются вблизи этих уровней. Торговый диапазон $40–43 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. При этом позитивные факторы преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь среднесрочный характер.



