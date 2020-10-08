Протоколы ФРС: всё по-старому
Опубликованные вчера протоколы заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке показали (FOMC), что в регуляторе единогласно привержены новому гибкому подходу к таргетированию инфляции, но признают, что дезинфляционные факторы преобладают.
Вместе с этим отмечается даже более динамичное восстановление экономики, чем предполагалось изначально. В протоколах подчёркивается, что дальнейшая налогово-бюджетная поддержка крайне важна для оказания помощи экономике.
Однако риск затягивания с очередным пакетом помощи экономики всё ещё остаётся. Президент США велел министерству финансов приостановить переговоры с демократами до выборов. Теперь у Трампа есть возможность запустить только точечные меры поддержки для авиаперевозчиков. О помощи экономике в целом речи пока не идёт.
А пока что ФРС действует в одиночку: спикеры согласны, что объём покупок облигаций регулятором "крайне высок", и нынешний набор инструментов денежно-кредитной политики ФРС, вероятно, будет сохранен в будущем.
На графике выше видно, как рос объём ценных бумаг (и в частности государственных облигаций) на балансе ФРС. На текущей неделе регулятором запланированы прямые покупки трэжерис на сумму 29,5 млрд долл., следует из данных ФРБ Нью-Йорка. Темпы прироста баланса (то есть расширения денежной массы) замедлились, и для поддержки экономики их следовало бы увеличить. Однако политические разногласия между партиями пока затягивают разрешение этой проблемы
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