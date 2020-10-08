Какой сценарий придется выбрать Банку России на фоне ускорения инфляции
Недельная инфляция приступила к ускорению. За период с 29 сентября по 5 октября наблюдался прирост цен на 0.1% н/н, который повысил годовую оценку инфляции до 3.8% г/г. В первые дни октября среднесуточная инфляция составила 0.018%.
По итогам недели цены на товары в составе потребительской корзины двигались разнонаправленно. Сезонные фрукты и овощи стали дешевле на 1.6% н/н. Среди наиболее заметных изменений цен на продукты питания можно отметить рост цен на сахар (+4.6% н/н). Цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений.
Мы ожидаем увидеть, что к ближайшему заседанию Банка России (23 октября) годовая оценка инфляции поднимется до 3.9% г/г, что потребует от регулятора консервативного подхода в решении по ставке и выбора риторики.
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