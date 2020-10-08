Как Минфин форсирует выполнение квартального плана заимствований?
В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран. Тактика Минфина РФ по выполнению плана заимствований преимущественно за счет флоатеров также выступает позитивным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном. Минфин РФ вчера продал 10-летний флоатер на 315,7 млрд руб., классические 5-летние ОФЗ – на 30 млрд руб. Ведомство удовлетворило почти все заявки по флоатеру 29013, цена отсечения составила 95,239% от номинала против 96,50% при закрытии торгов во вторник. Данная цена предполагает премию к Ruonia в размере 58 б.п., что привлекает крупных локальных игроков.
До конца этой недели ослабление геополитических рисков и рост нефтяных цен могут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ в середину диапазона 5,90% – 6,10% годовых.
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