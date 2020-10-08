Минфин бьет рекорды в секторе ОФЗ
Российские евробонды: без изменений
За исключением Турции, которую продолжает лихорадить на фоне очередных минимумов по лире, долларовые долги ЕМ провели в целом неплохой день. Российская кривая не изменила своего положения, хотя стоимость страховки от дефолта (5-летняя CDS) продолжила нормализацию, скинув 3 б. п. (109 б. п.). В корпоративном сегменте полфигуры потерял выпуск «Газпрома» с погашением в 2034 году, что, по-видимому, стало отголоском позавчерашней новости о планируемом размещении бессрочника.
Сектор ОФЗ: Минфин бьет рекорды
Вчера Минфин показал просто невиданный результат, разместив на аукционе 2 выпуска ОФЗ, выручив в тотале 330 млрд руб. При этом флоатер был размещен на 301 млрд руб. Признаемся, что в июне мы полагали, что одними флоатерами Минфину вряд ли удастся выполнить очень амбициозный план по заимствованиям на этот год. Теперь же это видится вполне осуществимым. Также отметим, что в этом году программа по новым размещениям выполняется в основном силами внутренних инвесторов, тогда как в 2019 году нерезиденты выкупили 69% номинального прироста рынка ОФЗ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201008/832131998.html