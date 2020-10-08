Рост цен за неделю с 29 сентября по 5 октября составил 0,1%. Практически весь прирост цен пришелся именно на первые дни октября.

Часто, когда в начале месяца инфляция ускоряется, это бывает связано с повышением регулируемых тарифов, но в этот раз оно не могло вызвать ускорение роста цен, поскольку тарифы практически не изменились.

Сезонное снижение цен на овощи и фрукты практически остановилось, так что рост инфляции связан с ростом цен на широкий список продовольственных и непродовольственных товаров. В октябре прошлого года инфляция составила 0,1%, так что по итогам прошлой недели годовые темпы роста цен продолжили ускоряться, сейчас они находятся вблизи 3,8%.

Подъем годовой инфляции может стать препятствием для снижения ключевой ставки не только на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится в конце октября, но и в целом до конца года.

Правда, пока сохраняются дезинфляционные риски в 2021 г., так что еще одно снижение ставки может быть сдвинуто на следующий год, и в целом денежно-кредитная политика в 2021 г. останется стимулирующей. Тем не менее динамика инфляции подтверждает, что цикл снижения ключевой ставки практически завершился.