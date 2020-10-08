Индекс S&P 500 вырос на 1,7% на фоне возможности достижения договорённости о дополнительном пакете помощи авиаотрасли до президентских выборов, а также увеличивающегося отрыва Джо Байдена, которого воспринимают как сторонника большого пакета стимулирующих мер.

Сбер отчитался за 9м20 по РСБУ. За 9м компания заработала 559 млрд руб. чистой прибыли (-16% г/г), ROE составила 15,8% (-6 пп г/г). В сентябре 2020 чистая прибыль Сбера достигла 80 млрд руб. на фоне позитивной динамики выручки и очень низких операционных издержек (cost/income составил всего 24,6%, что существенно ниже прошлогодних значений). Отчисления в резервы остаются высокими, однако в сентябре это было связано с падением курса рубля (качество активов компании, при этом, улучшилось). Также стоит отметить существенный рост балансовых показателей: активы в сентябре увеличились на 4%, рост кредитного портфеля составил 3,1% (без учета валютной переоценки показатели были ниже).

Мы оцениваем отчетность Сбера за 9м20 нейтрально. Среди позитивных моментов отметим существенный рост баланса, продолжающееся восстановление рентабельности и стабильное качество активов. Однако высокая прибыль в сентябре – отчасти результат слишком низких операционных издержек (cost/income в 4к20 будет выше). В заключительном квартале 2020 года мы ожидаем умеренное снижение ROE по причине того, что прогнозируемое снижение стоимости риска будет нивелировано снижением процентной маржи и растущими операционными издержками.

Компания Alexion Pharmaceuticals повысила прогноз по выручке на 2020 год на $200 млн и существенно повысила прогноз на 2025 год с предыдущей отметки в $7,86 млрд до диапазона $9-10 млрд. Кроме этого, компания объявила о планах по возращению капитала акционерам в размере $3 млрд до конца 2023 года. По нашим оценкам, новость позитивна для акций компании. Мы считаем, что повышение краткосрочного прогноза по большей части связано с добавлением продаж препарата Andexxa, который был приобретен вместе с покупкой Portola Pharmaceuticals и не был учтен ранее. Повышение же долгосрочного прогноза тоже частично включает продажи Andexxa (по нашим ожиданиям – $1 млрд), но преимущественно связано с более сильными прогнозами продаж Soliris/Ultomiris в неврологии и меньшими рисками конкуренции в индикации PNH с учетом успешной конвертации пациентов с Soliris на Ultomiris. Мы считаем, что планы по возращению капитала акционерам будут позитивно восприняты рынком и полагаем, что возвращение капитала, как и прежде, будет в форме обратного выкупа акций, но с учетом заявленного объема ежегодный выкуп будет практически в 2,5 раза превосходить исторический (не превышал $400 млн в год). Данная новость подтверждает наше мнение, что Alexion является одной из наиболее недооцененных компаний в биотехнологическом секторе.

Просрочка по ипотечным кредитам Radian Group (BB+/Ba1/BBB) уменьшилась на 2,1 тыс. кредитов за сентябрь 2020 или 3% от общего количества просроченных кредитов. В августе просрочка уменьшилась на 2,5 тыс. кредитов. Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как снижение просрочки остаётся существенным, однако темпы такого снижения замедляются.



