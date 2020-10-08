Игровое подразделение интернет-холдинга объявило о достижении договоренности относительно покупки 51,16% акций разработчика казуальных мобильных игр Deus Craft. Сделка предполагает авансовый платеж в размере 14 млн долл. (примерно 1,1 млрд руб.) и отсроченный платеж до 35 млн долл. (примерно 2,7 млрд руб.) в зависимости от выполнения KPI, подлежащий выплате в апреле 2021 г. Максимальная выплата ожидается при достижении ежемесячной выручки студии на уровне 15 млн долл. (примерно 1,2 млрд руб.) до конца 1К 2021 г. В случае достижения целевого уровня студия сможет генерировать около 3-3,5 млрд руб. выручки за квартал, что составляет около 14-16% квартальной выручки группы и 30-45% выручки игрового подразделения в 1П 2020 г. Мы полагаем, что усиление игрового сегмента полностью укладывается в ранее анонсированную стратегию и будет положительно влиять на результаты деятельности компании в долгосрочной перспективе. Также возросшая вероятность новых ограничений, на наш взгляд, делает оправданной ставку на видеоигры и в краткосрочной перспективе.

Mail.ru начнет консолидировать результаты Deus Craft уже по итогам 3К 2020 г. Отчетность будет представлена 26 октября. В сообщении отмечается, что компания имеет высокую долю международной выручки. Только на США приходится более 50% доходов, что также соответствует стратегическим интересам группы. Флагманским проектом компании является Grand Hotel Mania, а в разработке находится еще 2 игры. Ожидается, что они выйдут в течении 12 мес. Консолидация может оказать небольшое негативное воздействие на EBITDA игрового подразделения в 2020 г., но рентабельность должна расти по мере выхода компании и ее проектов на стадию зрелости. Вероятно, сделка будет оплачена из средств, полученных в рамка недавнего привлечения капитала.