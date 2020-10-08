Весь спрос был удовлетворен…

В результате вчерашнего аукционного дня Минфин поставил рекорд по объему недельного заимствования, разместив ОФЗ в объеме 345,7 млрд руб. по номинальной стоимости; был удовлетворен почти весь проявленный участниками спрос (368 млрд руб.). Такой объем привлечения стал следствием предоставленных ведомством весьма щедрых дисконтов ко вторичному рынку по бумагам как с плавающим (10-летним 29013), так и с фиксированным (5-летние 26234) купоном.

… за счет щедрых ценовых дисконтов …

По выпуску 29013, на который пришелся основной объем размещения (316 млрд руб., весь доступный остаток был продан), цена отсечения составила 95,24% от номинала, что соответствует премии 47,6 б.п. к ставке RUONIA (это близко к нашей оценке минимальной премии, которую должны иметь эти выпуски, чтобы конкурировать с КОБР). За день до аукциона котировки находились на уровне 96,5% от номинала (а сегодня 95,9%), то есть ведомство предоставило дисконт 1,3 п.п. Стоит отметить, что дебют бумаги состоялся в начале сентября, а сейчас уже весь выпуск размещен, при этом на каждом аукционе цена отсечения очень близко располагалась к средневзвешенной цене. Это свидетельствует об узком круге крупных держателей выпуска (как следствие — ликвидность на вторичном рынке, скорее всего, будет низкой в сравнении с другими выпусками). Премия по доходности 26234 также оказалась нетипично большой – около 7 б.п. (исходя из отсечения на уровне YTM 5,29%) для недебютного размещения среднесрочных бумаг.

… хотя острой необходимости в таких гигантских заимствованиях, на наш взгляд, нет

По-видимому, Минфин решил поменять тактику размещений для максимизации объема заимствований (которые, как мы отмечали в нашем комментарии вчера, избыточны, учитывая огромный объем свободных средств (3 трлн руб.), временно размещаемых Казначейством РФ в банковском секторе).

Основным источником средств для покупки ОФЗ, скорее всего, стал сам Минфин

Кстати говоря, вчера задолженность банков перед Казначейством РФ возросла еще на 210 млрд руб. (по операциям РЕПО с ОФЗ). Также около 53 млрд руб. банки забрали со счетов в ЦБ РФ (на такую величину изменились остатки на депозитах и корсчетах). По-видимому, эти средства (263 млрд руб.) и пошли на покупку ОФЗ, что благодаря щедрости Минфина позволило банкам получить фиксированный процентный спред в размере 50 б.п.

Как мы уже отмечали, такая агрессивная политика Минфина по заимствованиям чревата отвлечением значительных рублевых ресурсов из частного сектора экономики (по сути, бюджетный канал не работает), что может способствовать реализации кредитных рисков. Кстати говоря, по оценке ЦБ РФ, еще 2-3% от всего кредитного портфеля банков могут стать проблемными, что в абсолютном выражении соответствует 1,1-1,7 трлн руб. и превышает ожидаемую чистую прибыль по итогам года (1,2-1,3 трлн руб.) — то есть вся прибыль могла бы уйти на 100% резервирование этих новых проблемных кредитов, если бы не было регуляторных послаблений.