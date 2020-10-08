Индекс Мосбиржи сегодня к 13:00 мск вырос на 0,3%. Реакция рынка на улучшение внешнего фона остается очень слабой. Возможная и традиционная для последних лет причина – опасения игроками реализации новых раундов нерыночного, в том числе, санкционного давления на спрос, негативного для российского фондового сегмента.

Акции Газпрома сегодня вновь снижаются, причина их негативной динамики в последние недели возможно в существенной мере связана с иском со стороны польского антимонопольного органа (UOKiK). Газпром и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток 2». Газпром воспользуется своим правом на обжалование решения, однако, рынку предстоит переоценить негативный эффект, связанный с фактическим формированием нового цикла юридического противостояния компании с регуляторами европейских стран. Для улучшения динамики акций ПАО «Газпром» в данной ситуации требуется стабильное сохранение позитивных темпов прироста нефтяных и газовых цен. Только формирование в сегменте энергоресурсов «рынка продавца» станет ключевым основанием для прекращения различного рода санкционного давления на бизнес компании.

Хуже рынка торгуются акции ПАО «Аэрофлот». Вероятно, это реакция на информацию о том, согласно источнику агентства, знакомого с ходом сделки, неудовлетворенными в рамках допэмиссии «Аэрофлота» останутся заявки инвесторов по цене ниже 60 рублей против 64 руб на текущих торгах. Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе SPO, и становится в итоге финальной ценой размещения. При этом внешний информационный фон для бумаг Аэрофлота продолжает значимо улучшаться. Вчера, президент США Дональд Трамп остановив переговоры с демократами о стимулах отметил, тем не менее, позднее, что готов обсуждать ряд мер стимулирования вне рамок пакетного соглашения, в том числе – помощь авиакомпаниям. Ранее о наличии аналогичной позиции в отношении бизнеса авиаперевозчиков высказалось и руководство Демократической фракции.

С учетом преобладающего улучшения внешнего информационного фона сегодня возможным представляется повышение цен широкого российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2815-2870 пунктов, 77,50-78,80 рублей и 91,30-92,60 рублей за доллар США и евро соответственно.



