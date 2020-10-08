Вчера еще два, пожалуй, самых авторитетных руководителя ФРС высказались в пользу модификации и расширения программы количественного смягчения. Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго прямо заявил, что ФРС имеет запас для увеличения объема QE или, по меньшей мере, ФРС может смягчить политику, изменив дюрацию покупаемых облигаций.

Джон Вильямс, президент ФРБ Нью-Йорка подтвердил, что покупка активов является самым эффективным инструментом, и в будущем ФРС будет активно использовать его для достижения поставленных целей.

Таким образом, есть все шансы, что до нового года американский ЦБ использует резерв для смягчения монетарной политики. Тут многое будет зависеть от стимулирующего пакета, который никак не согласуют республиканцы с демократами.

Чем больше они тянут, тем выше вероятность модификации программы QE ФРС США. Впереди два заседания FOMC: 5 ноября и 16 декабря. Ноябрьское пройдет сразу после президентских выборов, вполне возможно, что к 5 ноября победителя не выявят. Поэтому ФРС будет выжидать. А вот на декабрьском заседании вполне можно ждать приятных сюрпризов от FOMC.



