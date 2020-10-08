Почему не стоит покупать и продавать бумаги Mail.ru Group?
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+1,74%) и акции Полюса (+1,65%). Депозитарные расписки Mail.ru Group подорожали на 1,07%. В лидерах снижения были бумаги РусГидро (-3,73%), упавшие после закрытия реестра под дивиденды, и акции Аэрофлота (-3,52%).
С технической точки зрения гдр Mail.ru Group с сентября сохраняют поддержку 2100 руб., но при этом не проявляют явной склонности к росту и формируют фигуру “нисходящий треугольник”, предупреждающую о рисках ускорения падения при пробое нижней границы с перспективой движения к 1750 руб. ADX дневного графика при этом по-прежнему указывает на преобладание умеренного восходящего тренда и пока не призывает к открытию “коротких позиций”. В краткосрочной перспективе до закрепления бумаг выше 2300 руб. или ниже 2100 руб. лучше находиться вне рынка.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201008/832133592.html