В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Аптек 36 и 6 (+1,74%) и акции Полюса (+1,65%). Депозитарные расписки Mail.ru Group подорожали на 1,07%. В лидерах снижения были бумаги РусГидро (-3,73%), упавшие после закрытия реестра под дивиденды, и акции Аэрофлота (-3,52%).

С технической точки зрения гдр Mail.ru Group с сентября сохраняют поддержку 2100 руб., но при этом не проявляют явной склонности к росту и формируют фигуру “нисходящий треугольник”, предупреждающую о рисках ускорения падения при пробое нижней границы с перспективой движения к 1750 руб. ADX дневного графика при этом по-прежнему указывает на преобладание умеренного восходящего тренда и пока не призывает к открытию “коротких позиций”. В краткосрочной перспективе до закрепления бумаг выше 2300 руб. или ниже 2100 руб. лучше находиться вне рынка.



