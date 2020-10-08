На старте торговой сессии в четверг рубль совершил несколько резких разнонаправленных движений, перейдя затем к быстрому укреплению. Внешний фон перед нашим открытием был позитивным, после чего ненадолго ухудшился.

После провала, вызванного прекращением переговоров по стимулам в США, рынки быстро восстановились благодаря предложению Трампа выделить помощь отдельным секторам экономики, частично реализовывая отвергнутый план стимулов. В целом инвесторы считают, что в случае победы любого из кандидатов на пост американского президента, после выборов всеобъемлющий пакет фискальной помощи будет принят, что ускорит восстановление экономики.

Развивающиеся валюты утром укреплялись, но после нашего открытия умеренно сдали позиции. В то же время турецкая лира продолжает активно снижаться, обновляя исторический минимум к доллару США. Дестабилизация финансового рынка Турции может ударить по банковскому сектору Европы, который имеет значительные вложения в этой стране.

Российский долговой рынок усиливает восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, ускорив рост, в результате чего была переписана месячная вершина. На этом фоне рубль сумел перейти к укреплению, обновив недельный максимум.

Нефть возобновила активный рост

Вчера вечером нефтяные цены вернулись к восходящей динамике и сегодня продолжили активно расти. После нашего открытия котировки несколько раз откатывались от достигнутых вершин, но затем их переписывали. Сейчас Brent торгуется вблизи $43.

Кроме возобновления роста мировых рынков, поддержку нефтяным ценам оказывает угроза нефтегазовой промышленности Мексиканского залива со стороны нового урагана. Факторами, сдерживающими рост котировок нефти, выступают укрепление доллара и увеличение запасов и добычи, отраженные во вчерашнем отчете Минэнерго США.

Доллар не смог сохранить восходящую динамику

Предыдущую сессию индекс доллара (DXY) завершил около дневного минимума и сегодня утром продолжил снижаться. Однако после нашего открытия американская валюта устремилась вверх. Сейчас DXY формируется вблизи 93,7 п.

Европейская валюта в начале дня продолжала консолидироваться, перейдя утром к росту. Но после старта российской сессии пара EUR/USD ушла вниз, теряя в данный момент 0,2% около уровня 1,174.

Техническая картина

Пара USD/RUB приближается к нижней границе консолидационного диапазона 77–79,4, которая является сильной поддержкой. Немного ниже находится нижняя граница краткосрочного восходящего канала. В случае закрытия часовой свечки под ней более вероятно продолжение снижения с ближайшей целью в районе уровня 76 руб.



