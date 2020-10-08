Рубль снова растет
Рубль днем уверенно растет против доллара и евро на фоне улучшения конъюнктуры внешних рынков.
Рост нефтяных котировок и западных фондовых индексов сигнализируют о возврате аппетита к риску.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.13 мск снижался на 47 копеек, до 77,55 рубля, курс евро — на 82 копейки, до уровня 91,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро обновил минимум за неделю, опустившись до 90,99 рубля.
РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ
Российская валюта в четверг вечером растет на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.
Так, цена сорта Brent растет на 1,9% до 42,80 доллара за баррель. Трейдеров беспокоит ситуация с ураганом "Дельта", который движется к США. Нефтедобывающие компании уже эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в Мексиканском заливе. Урагану уже присвоена вторая категория, и есть риск, что он усилится до третьей.
Западноевропейские фондовые индексы при этом растут на 0,5-0,7%, американские фьючерсы — на 0,6-0,9%. Инвесторы с оптимизмом восприняли вчерашние заявления президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Российский долговой рынок усиливает восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, ускорив рост, в результате чего была переписана месячная вершина, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер" в качестве позитива для рубля.
"Однако, несмотря на заметное улучшение внешних и внутренних условий, российской валюте пока не удается выйти из консолидационных коридоров", — считает он.
В ожидании развития событий на мировых рынках в теме помощи правительства США американской экономике вероятно дальнейшее проявление осторожности участниками торгов, что создает предпосылки для торгов доллара в районе 77,50-78,50 рубля в оставшуюся сессию четверга, считает Олег Кочетков из "МТС банка".
Аналитики компании ожидают колебания курса доллара в оставшуюся сессию четверга в диапазоне 77,50-78,80 рубля.
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