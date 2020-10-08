Morgan Stanley (MS) приобретет поставщика инвестиционных стратегий и решений для управления капиталом Eaton Vance Corp. (EV) с активами под управлением более $500 млрд при стоимости собственного капитала около $7 млрд. С присоединением Eaton Vance активы под управлением Morgan Stanley достигнут объема $1,2 трлн.

Акционеры Eaton Vance получат $28,25 за акцию наличными и 0,5833x обыкновенных акций Morgan Stanley, или в общей сложности $56,50 за акцию. Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое держателям обыкновенных акций Eaton Vance, будет состоять примерно из 50% денежных средств и 50% обыкновенных акций Morgan Stanley. Соглашение о слиянии также предполагает возможность выбора, позволяющую каждому акционеру Eaton Vance требовать все денежные средства или все акции с соблюдением механизма пропорционального распределения и корректировки. Кроме того, держатели обыкновенных акций Eaton Vance получат единовременные специальные денежные дивиденды в $4,25 на бумагу, которые Eaton Vance выплатит владельцам обыкновенных акций перед закрытием сделки.

Morgan Stanley приобретает Eaton Vance с большой премией к балансовой стоимости капитала, которая выражается в мультипликаторе Цена/Капитал (P/B), равном 5,49х, при этом сейчас компания торгуется с мультипликатором 3,66х, и у компании более чем высокий уровень ROE, составляющий 23,5% за последние 12 месяцев. С учетом относительной оценки по мультипликатору P/B в текущей ситуации приобретение выглядит довольно обоснованным. С учетом консенсус-прогноза чистой прибыли Eaton Vance на 2021 год в $403 млн синергетический эффект на чистую прибыль составляет около 6%.

Целевая цена по акции MS в базовом варианте равна $66. Мы считаем, что на фоне других корпораций финансового сектора Morgan Stanley выглядит интересно и ее акции стоит покупать. При развитии «медвежьего» сценария котировка не превысит $52. До конца года бумаги финансового сектора будут подвержены повышенной волатильности, которая способна оказать как отрицательное воздействие на котировки MS, так и повлиять на них позитивно.



