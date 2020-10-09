В четверг высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Возобновление ослабление доллара США на глобальном валютном рынке оказало поддержку котировкам акций Полюса (PLZL, +1.9%), корпорации Алроса (ALRS, +1.9%), Норникеля (GMKN, +1.4%). Тем временем заметно подешевел Аэрофлот (AFLT, —4.8%), сообщивший о цене размещения акций в рамках SPO не ниже 60 руб. за акцию (ориентир почти на 9% ниже цены закрытия, зафиксированной в среду). Акции Газпром нефти (SIBN) подешевели на 1.8%, Сбербанка (SBER) – на 1.2%, МосБиржи (MOEX) – на 1.0%, Магнита (MGNT) – на 0.9%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики цен. Ковровский механический завод (KMEZ) подорожал на 4.9%, Аптечная сеть 36.6 (APTK) – на 2.1%, Инград (INGR) – на 1.9%. Тем временем привилегированные акции Башинформсвязи (BISVP) подешевели на 11.1%, обыкновенные акции РусГидро (HYDR) – на 1.7%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, в среднем в плюсе пребывают и азиатские индекксы.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС – внешний фон улучшился после появления сообщений, позволяющих говорить о продолжении переговоров между демократами и республиканцами по вопросу о новых мерах поддержки экономики (несмотря на позицию президента, выраженную им ранее в Twitter). Ослабление доллара США к корзине мировых валют (индекс DXY) подразумевает повышение сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках для глобальных инвесторов. На российском валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль в соответствии с внешним фоном.



