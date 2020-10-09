Российский рынок акций вчера вновь выглядел очень слабо на отличном внешнем фоне, прибавив за основные торги лишь символические 0,13%. Растет Америка, нефть и металлы, практически ушли в небытие санкционные риски, даже рубль начал восстанавливать утраченные позиции. Но на российские акции находится не очень много желающих …

Данную ситуацию можно объяснить лишь инертностью крупных игроков, в том числе нерезидентов, которые концентрируются на вложениях в американские бумаги, имеющие намного лучший шанс на рост.

Сегодня с утра американские фьючерсы вновь подрастают, почти на полпроцента. Главным поводом для оптимизма остается решение Трампа возобновить переговоры в Конгрессе о размере помощи американской экономике. Инвесторы ждут, что стороны все-таки достигнут компромисса. В противном случае отсутствие мер поддержки будет записано в пассив как демократам, так и республиканцам.

Так что опять у нас присутствуют все поводы для роста, но далеко не факт, что наш рынок ими воспользуется.

Сегодня в лидерах вновь будут акции золотодобытчиков: золото с утра подрастает почти на процент и пытается закрепиться выше 1900 долларов за тройскую унцию. Не исключено, что до конца года котировки попытаются вновь уйти выше отметки 2000. Среди бумаг сектора наиболее перспективным мы считаем «Полюс».

Начал восстанавливаться и «Норникель». Мы этого ожидали. Все негативные последствия аварии в Норильске уже заложены в котировки, поэтому ждем продолжения восстановления бумаги, которая теперь должна более агрессивно отыгрывать рост мировых цен на свою основную продукцию. Мощным драйвером роста акций ГМК станут возможные решения о снижении размера штрафа.

Рекомендуем внимательно смотреть за Сбером, который в последнее время выглядит хуже рынка, что нам кажется неоправданным. Восстановление акций может быть быстрым. Но пока трудно сказать, от какой отметки оно начнется.

Нефть близка к сильному сопротивлению 43,5 доллара за баррель. Основным драйвером ее роста является приближение урагана к Мексиканскому заливу. К сожалению, это краткосрочный драйвер. Если стихия не нанесет разрушений нефтедобывающим мощностям, нефть вполне может вновь отойти ближе к 40 долларам за баррель.

Ждем продолжения укрепления рубля, который будет отыгрывать как позитивный внешний фон, так и снятие риска серьезных санкций за отравление Навального. Западные СМИ пишут, что ЕС планирует «наказать» лишь 9 чиновников и химический институт. Более мягкого решения было трудно даже представить.

Сильной поддержкой по паре доллар-рубль является район 76,5 – там проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Мы ждем, что пара если не уйдет под этот уровень, то хотя бы серьезно протестирует его.

Но если в мире будет все относительно спокойно, и мы увидим спад числа заболевших коронавирусом в России, то отечественная валюта вполне может сходить на следующей неделе в район 75 руб за доллар.



