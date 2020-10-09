Российские индексы акций в четверг показали неоднородную динамику из-за фактора укрепления рубля. Индекс Мосбиржи остался в районе 2850 п. и не показал существенных изменений. В это же время долларовый РТС отскочил от полугодовых минимумов и поднялся на 1,3%. Другие развивающиеся площадки также демонстрировали растущую динамику.

Обращаем внимание на падение торговых оборотов в акциях. В четверг объемы упали до минимальных за два месяца. В бумагах индекса Мосбиржи наторговали на 59,7 млрд руб. Вероятно, сегодня торговая активность будет сопоставимой.

Нефтяные цены накануне поступательно росли, обновив трехнедельные максимумы. Кроме возобновления роста мировых рынков, поддержку нефтяным ценам оказывает угроза нефтегазовой промышленности Мексиканского залива со стороны нового урагана. Также вызывает беспокойство забастовка на добывающих объектах Норвегии, из-за которой производство нефти и газа в стране может существенно сократиться.

Фьючерсы Brent поднялись чуть выше $43, и на этот раз российский рубль уже не смог игнорировать такую благоприятную конъюнктуру. Курс USD/RUB абсолютно оправданно снижался и при сохранении стабильности на рынке нефти продолжит падение в ближайшей перспективе. Вчера пара опустилась к 77,35. Помимо нефти свою роль начало играть увеличение объемов продажи валюты Банком России. Ближайшие локальные поддержки расположены около 76,6. Активная покупка валюты сейчас не очень интересна.

В ситуации укрепления рубля временно чуть хуже рынка могут выглядеть привилегированные акции Сургутнефтегаза, а также ряд не нефтяных экспортеров типа производителей удобрений, некоторых металлургов и угольщиков.

То же самое можно было бы сказать про АЛРОСА, но у этой компании сегодня будет опубликован важный отчет об объеме продаж алмазно-бриллиантовой продукции за сентябрь. В августе мы видели начало восстановление рынка. Инвесторы закладываются на продолжение этого тренда.

Крайне слабо продолжают выглядеть акции Аэрофлота, рухнувшие накануне на 4,7%. Бумаги приближаются к уровню 60 руб., который является нижней границей размещения допэмиссии. С завершением процедуры дополнительного выпуска акций есть все шансы на окончание затяжного нисходящего тренда.

Из-за отсутствия новостей о дальнейших перспективах сделки Яндекса и TCS Group бумаги второй компании плавно сползают вниз и уже торгуются с ощутимым дисконтом к обозначенной ранее цене покупки. Вчера они просели еще на 1,4%. Цена возможной покупки — $27,64 или около 2130 руб. Текущие котировки предполагают дисконт 10%. Отчасти он обусловлен неуверенностью участников в том, что Яндекс все-таки заключит сделку с TCS Group.

Сегодня с открытия торгов ожидаются дивидендные гэпы сразу в нескольких крупных компаниях: Новатэк, Татнефть, МТС, НЛМК, ПИК, ЛСР. Размер выплат у всех эмитентов предполагает доходность до 4% относительно текущих уровней. В результате совокупное влияние этих отсечек на индекс Мосбиржи будет незначительное. Из-за дивидендных гэпов индекс в пятницу может потерять около 0,2% или 5–6 пунктов

Сейчас индекс Мосбиржи опустился к ключевой зоне поддержки 2825–2850 п. Важно удержаться и не провалиться ниже нее, ведь эта область отделяет индекс от более глубокой потенциальной коррекции в сторону 2700–2740 п.

Американские фондовые индексы в четверг вновь выросли. В фокусе внимания — меры поддержки экономики. Через два дня после заявления о прекращении переговоров по всеобъемлющему законопроекту о новых стимулах Трамп в интервью Fox News сказал, что обсуждение этого вопроса с Конгрессом возобновились и есть хорошие шансы на достижение соглашения с демократами. В очередной раз президент США поменял позицию, видя, что его прошлое решение вызвало падение фондового рынка. Как мы уже ранее отмечали, Дональд Трамп является крайне чувствительным к тенденциям биржевых индексов и его нацеленность на их рост не вызывает сомнений.

Индекс S&P 500 развернул нисходящий тренд, техническая картина накануне улучшилась. В ближайшие сессии важно удержаться выше 3425–3435 п. В таком случае возможен временный подъем к 3500 п. Однако об обновлении исторических максимумов пока говорить сложно, ведь фактор приближения президентских выборов может заставить многих крупных участников временно выйти в защитные инструменты, сократив долю акций в портфелях.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамик. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,55%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 0,3% и находятся около уровня $43,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



