Российские рынки накануне предприняли невнятную попытку роста. Оно и понятно — четких ориентиров для покупок не было. Статистики выходило мало, новостей, касающихся отечественных корпораций, не было вовсе. Европа топталась на месте, а Америка активно росла. В итоге российские фондовые площадки, открывшись ростом, затем скатились в минус, но отскочили и сумели все же закрыться в позитивной области. Но если долларовый индекс РТС за счет несколько укрепившегося рубля сумел прибавить 1,30%, до 1158,82 п., то индекс Мосбиржи вырос всего на 0,13%, до 2846,39 п.

Сильный остальных выросли «РУСАЛ» (+2,29%), «Полюс» (+1,91%), «АЛРОСА» (+1,86%), «НорНикель (+1,41%), а также «Аптеки36и6» (+1,72%). Заметней остальных снизились «Аэрофлот» (−4,77%), «РусГидро» (−3,73%), «Лента» (−1,56%), «Газпромнефть» (−1,42%) и ОГК-2 (−1,42%).

На графике индекса Мосбиржи отчетливо видно, что он упорно не может пробить второю поддержку по Фибоначчи (61,8%) относительно предыдущего роста. Проход этой отметки вниз будет означать весьма вероятный разворот в более длительную коррекцию. Индикатор MACD показывает продажу, но пока не агрессивную. Возврат вверх — надежды на продолжение роста.

На графике индекса Мосбиржи отчетливо видно, что он упорно не может пробить второю поддержку по Фибоначчи (61,8%) относительно предыдущего роста. Проход этой отметки вниз будет означать весьма вероятный разворот в более длительную коррекцию. Индикатор MACD показывает продажу, но пока не агрессивную. Возврат вверх — надежды на продолжение роста.

За ночь Япония успела отчитаться по индексу расходов домохозяйств. В августе индекс взлетел месяц к месяцу с −6,5% до 1,7%, хотя эксперты ждали всего 3,2%. А год к году вырос с −7,6% до −6,9%, что совпало с прогнозами аналитиков. Китай представил данные по динамике индекса деловой активности в секторе услуг — год к году он поднялся с 54,0 до 54,9 — и композитному индексу PMI, который просел с 55,1 до 54,5.

Торги в Азии сегодняшним утром проходят в нейтральной области на общем позитивном фоне. По состоянию на 8:48 мск Nikkei 225 теряет 0,19%, KOSPI растет на 0,26%, Hang Seng в минусе на 0,18%. Китай сегодня не торгует, продолжая отдыхать по поводу Национального дня.

Сегодня Британия опубликует данные по динамике ВВП, объемам промышленного производства сальдо торгового баланса. В США выйдет сельскохозяйственный отчет WASDE, а вечером Baker Hughes предоставит информацию о недельном изменении количества буровых установок. В России «АЛОРОСА» отчитается по результатам продаж. Акции «Группы ЛСР» будут последний день торговаться с дивидендами.

По состоянию на 9:00 утра мск фьючерсы на основные мировые биржевые индексы растут в пределах трети процента, что дает надежду на позитивное открытие и на отечественных фондовых площадках.



