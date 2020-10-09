Внешний фон перед началом торгов на Московской бирже выглядит умеренно позитивно. Фьючерсы на американские фондовые индексы на азиатских торгах в пятницу торговались в зеленой зоне после того, как Белый дом, кажется, сменил стратегию и теперь вновь склонен заключить соглашение о широком пакете мер господдержки экономике.

Фьючерсы на европейские индексы также показывают оптимистичный настрой в преддверии последнего торгового дня недели. Китайский фондовый рынок вернулся после недели праздников, уверенно растет. При этом акции в Японии в минусе, а в Гонконге и Австралии индексы торгуются около нуля.

Нефть завершает неделю ростом

Цены на нефть под давлением в Азии, но уверенно завершат неделю ростом, намереваясь с лихвой отыграть падение недели ей предшествующей. Brent на 09:00 мск —0,5% до $43,13/барр., американский бенчмарк $WTI —0,45% до 41/барр. Участники энергорынка концентрируются на слухах о том, что Саудовская Аравия может выступить за отсрочку запланированного на январь увеличения добычи, поскольку пандемия по-прежнему негативно влияет на спрос, а Ливия, не являясь участником соглашения ОПЕК+, наращивает производство.

Декабрьские фьючерсы на Brent в четверг выросли на 3,22% до $43,34/барр. после падения на 1,6% в среду. ОПЕК рассчитывает увеличить долю в мировых поставках нефти после пандемии. Картель в опубликованном ежемесячном отчете повысил оценку поставок нефти на ближайшие 4 года, отказавшись от прошлогоднего прогноза, подразумевавшего, что доля организации на мировом рынке будет снижаться до 2025 года. Мировой спрос на нефть вернется к докризисным уровням в 2022 г. К этому времени ОПЕК нужно будет поставлять на рынок 34,3 млн б/с, или примерно на 1,4 млн б/с больше, чем прогнозировалось ранее.

Промышленные металлы дорожают сегодня на бирже в Лондоне. При этом золото уверенно прибавляет в цене, вновь на спот-рынке вернулось выше $1900/унц.

В фокусе

Сегодня «Северсталь» опубликует операционные результаты за 3 квартал 2020 года. «Алроса» представит результаты продаж за сентябрь. Совет директоров «Аэрофлота» утвердил цену размещения акций в рамках допэмиссии на уровне 60 рублей за бумагу, свидетельствует опубликованная сегодня утром на ленте раскрытия информация.

Переговоры о господдержке превращаются в сериал

Американские акции выросли по итогам торгов в четверг, несмотря на то что законодатели посылали рынку неоднозначные сообщения о ходе переговоров по новому пакету господдержки. Эпопея с новым пакетом мер поддержки для экономики развивается в лучших традициях культового сериала «Санта-Барбара». В целом рынок либо устал, либо просто запутался в смене настроений и пришел к выводу, что дополнительные стимулы в итоге будут осуществлены, хоть и непонятно когда и в каком масштабе, и виде. Общий вывод из этого стал таким, что спрос на риск сохраняется, а значит акции растут, а доллар под давлением. Весьма шаткая позиция, но она очень сильно подкрепляется реализуемой ультра стимулирующей политикой ФРС, которая предполагает слабый доллар в более долгосрочном горизонте.

Белый дом изменил стратегию и снова склонен заключить крупномасштабный законопроект о стимулах. Чуть ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала министру финансов США Стивену Мнучину, что не получится обсудить отдельный законопроект о помощи авиакомпаниям, если не будет гарантии рассмотрения остальных стимулов. После этого Мнучин уведомил Пелоси, что Трамп настроен согласовать комплексный пакет.

Однако Белый дом по-прежнему не согласен с законопроектом демократов о мерах поддержки на $2,2 трлн, который обсуждался до того, как во вторник Трамп сообщил о том, что прекращает до выборов переговоры о пакете мер экономической помощи и продолжит его после выборов (если победа будет за ним). Пелоси отметила, что помощь для авиакомпаний может пройти через Конгресс в приоритетном формате, до того как состоится голосование по всеобъемлющему пакету мер поддержки. Но в любом случае эта помощь должна быть частью общего пакета. Без него она невозможна.

Валютный рынок

На азиатских торгах в пятницу доллар дешевел против всех валют Большой десятки. Здесь уже новозеландский доллар, будучи аутсайдером G10 в четверг, выбился в лидеры и плюсовал около 0,5%. Норвежская крона и австралийский доллар дополняли тройку лидеров G10. Канадский доллар укреплялся к американскому конкуренту наименее значительно. Доллар в четверг подешевел против товарно-сырьевого блока Большой десятки за исключением новозеландского доллара, незначительно укрепил позиции против евро, иены и датской кроны. Позитивная динамика цен на нефть стала ключевым драйвером роста канадского доллара (+0,45%) и норвежской кроны (+0,40%), ставших лидерами в группе G10 в четверг.

Рубль стал лидером роста к доллару в четверг среди валют развивающихся рынков, укрепившись на 0,9%. Турецкая лира подешевела на 0,75% и стала самой слабой валютой Emerging Markets. В пятницу после недели праздников открылся китайский рынок. Соответственно китайский юань растет к доллару в Азии на 1,2%, явно выделяясь в общей группе представителей EM, в 4 раза опережая по темпам южноафриканский ранд, который сегодня на второй строчке рейтинга укрепления к доллару (+0,33%).

Пока нам нечего добавить к ранее озвученному взгляду на краткосрочные перспективы российской валюты. По-прежнему видим основания для того, чтобы рубль проверил на прочность диапазон 77,00 — 76,00 за доллар.



