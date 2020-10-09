Почему доходности длинных ОФЗ снижаются к уровням середины августа?
Доходность 10-летних ОФЗ вчера снизилась до 5,96% годовых (-10 б.п. за день и —21 б.п. за неделю). Рост котировок ОФЗ продолжился благодаря ослаблению санкционных рисков и росту нефтяных цен (+11% за неделю). Также покупкам ОФЗ способствует усиление спроса на риск развивающихся стран на фоне ожиданий дополнительных бюджетных стимулов в США.
Риски замедления деловой активности в мире из-за второй волны коронавируса пока игнорируются инвесторами, однако сохраняют актуальность. Поэтому ожидаем, что закрепиться доходности 10-летних ОФЗ ниже 5,9% годовых будет сложно.
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