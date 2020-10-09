Цена размещения составила 60 руб./акция, что отражает ограниченный интерес рынка

Сегодня утром Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) объявил итоги SPO. Цена составила 60 руб./акция, что на 24% ниже уровня на момент объявления о начале размещения в конце сентября. На наш взгляд, это отражает низкий интерес рынка к размещению в условиях опасений относительно того, что негативное влияние пандемии COVID-19 на отрасль авиаперевозок окажется более сильным и продолжительным, чем ожидалось ранее.

Привлечение средств на рынке является вынужденной мерой в условиях пандемии COVID-19

Аэрофлот официально объявил о начале размещения акций 21 сентября. В его рамках может быть продано до 1,7 млрд новых акций. Согласно распоряжению правительства, по итогам размещения доля государства в компании должна сохраниться не ниже нынешнего уровня, то есть 51,17%. Ранее сообщалось, что действующие акционеры подали заявки на 987 млн акций, из них правительство – на 869,94 млн акций. Дополнительное размещение будет проводиться для поддержки ликвидности компании и ее операционной деятельности в условиях кризиса в отрасли авиаперевозок, вызванного пандемией коронавируса. Так, во 2 кв. 2020 г. пассажиропоток Аэрофлота сократился на 89% до 1,7 млн человек, в более доходном сегменте международных перевозок он снизился на 99% до 52 тыс. человек. Пассажирооборот Группы упал на 91% год к году до 3,6 млн пкм, при этом на внутренних рейсах сокращение составило 79% до 3,4 млн пкм, на зарубежных – 99% до 263 тыс. пкм.

Риски для отрасли остаются высокими

Несмотря на начало восстановления объема перевозок в последние месяцы и государственную поддержку, операционные условия в отрасли авиаперевозок остаются крайне напряженными, а риски высокими. Вторая волна пандемии коронавируса может привести к значительно более затяжному восстановлению объемов перевозок, что приведет к сохранению давления на финансовые показатели авиакомпаний. В этих условиях мы ожидаем по-прежнему высокой волатильности в акциях Аэрофлота.