Геополитика: знак риска для рынка ОФЗ
Согласно данным Национального расчетного депозитария, доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 26%. Это снижение стало следствием низкой активности нерезидентов в сентябрьском размещении Минфина: тогда как ведомство разметило ОФЗ на сумму 833 млрд руб. в номинальном выражении в сентябре, иностранное участие в размещении составило всего 8%. Это вызвало существенное снижение их присутствия на рынке, однако их номинальное присутствие не изменилось и составило примерно 3 трлн руб. Таким образом, мы считаем снижения заинтересованности иностранных инвесторов в новых выпусках знаком усиления геополитических опасений вокруг России, однако тот факт, что они не сокращают свое присутствие на рынке ОФЗ, является позитивной новостью.
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