Эта неделя прошла достаточно спокойно как для финансовых рынков, так и для геополитической арены. В США продолжается политическая гонка, президент Трамп выздоровел. Цены на нефть марки Brent опускались ниже 40 долларов за баррель, но к концу недели вновь восстановилась до прежнего, комфортного для рынка уровня. 7 октября Центробанк РФ продал валюту на 8,6 млрд рублей, что помогло снизить волатильность рубля.

На этом фоне курс доллара по отношению к рублю опустился ниже границ, которые мы обозначали неделю назад. На следующую неделю прогноз нейтральный: 77-78,5 рублей за доллар, 90-91,5 рублей за евро. Таким образом, можно говорить о том, что рубль вновь начал укрепляться и те валютные курсы, которые мы наблюдали в конце сентября, скорее всего, останутся верхней границей всего второго полугодия.

Однако инвесторы продолжают избегать рискованных активов и, как следствие, развивающихся рынков. Об этом свидетельствует размещение акций компании «Совкомфлот», которое прошло не так радостно как ожидалось. Акции компании упали на 12% в цене, что показывает сдержанный интерес инвесторов к российскому рынку.



