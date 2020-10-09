В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ГМК “Норильский никель” (+2%) и котировки Полиметалла (+1,49%). В лидерах снижения были акции Аэрофлота (-5,07%) и бумаги АЛРОСы (-2,57%).

Акциям Норникеля и золотодобытчиков росли благодаря повышению цен на металлы. В частности, котировки золота пытались стабилизироваться выше 1900 долл./унц., а никеля – выше 15 000 долл./тонну.

Акции Аэрофлота продолжали обвал после подтверждения цены вторичного публичного размещения на уровне 60 руб. за бумагу.

АЛРОСа представила неплохие операционные результаты за сентябрь прошлого года, которые свидетельствовали о росте продаж алмазной продукции на 30% г/г, но бумаги тем не менее упали в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих дней.

С технической точки зрения котировки АЛРОСы на этой неделе достигли пика с февраля текущего года, после чего скорректировались в рамках сильного восходящего тренда. При преодолении поддержки 75 руб. следующими целями падения бумаг могут выступить уровни 72 руб. и 68 руб. (у данной отметки также будет решаться судьба среднесрочного тренда). До закрепления ниже 72 руб. актуально сохранять в том числе краткосрочные “длинные” позиции. У текущих уровней, впрочем, можно частично зафиксировать прибыль и попробовать вновь войти в рынок у 68 руб. и 72 руб. в случае развития коррекции.