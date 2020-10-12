Неделя завершилась снижением. На положительной территории закрылись бумаги TCS (+3,17%). Лидерами падения на информации о цене размещения в рамках SPO стали акции Аэрофлота (-4,18%). Пара USD/RUB опустилась до минимума с конца сентября.

НЛМК (-2,78%) опубликует результаты производства за третий квартал. В пятницу отчетность представила Северсталь (-0,99%), во вторник выйдут данные по ММК (MAGN 35,90, —1,91%). Мы полагаем, что объем производства незначительно изменился квартал к кварталу. Продажи могли составить 4,25-4,50 млн тонн. Объем производства ожидаем вблизи 4,25 млн тонн. Цена на уголь в отчетном периоде существенно снизилась, а железная руда подорожала на 50%, в свою очередь, цены на сталь восстановились до $550 за тонну. Финансовые результаты НЛМК опубликует в конце октября. Мы полагаем, что драйверы роста исчерпаны. Акции на максимуме с лета прошлого года, игроки будут фиксировать прибыль.

Ожидаем боковую динамику. Основными событиями станет публикация отчетности J&J, JP Morgan, Citigroup и Black Rock, которая состоится 13 октября. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов.