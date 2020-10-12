Европейский фондовый рынок вырос вторую неделю подряд. Положительным фоном стали оптимистичные прогнозы компаний, что улучшает перспективы сезона отчётности, и продолжение темы фискального стимулирования в США. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос в пятницу на 0,6%. За неделю он вырос на 2,1%. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 +1,9%, немецкий DAX +2,8%, CAC +2,5%.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно «плюсовали» на фоне усилившихся надежд на одобрение обширного пакета мер стимулировании экономики в США. Представитель Нэнси Пелоси сообщила в Twitter, что министр финансов Стивен Мнучин сказал спикеру Палаты представителей, что президент США Дональд Трамп заинтересован в быстром достижении соглашения о масштабном пакете стимулов. Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +3,27%, S&P +3,84%, Nasdaq+4,56%.

На текущей неделе стоит обратить внимание на ряд событий.

Состоится череда выступлений глав резервных банков: в среду выступит Ричард Клорида, Роберта Каплан, в четверг – Рафаэль Болстик.

Во вторник Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за сентябрь, а также уровня безработицы за август. В этот же день в Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь, а Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В среду еврозона сообщит об изменении промышленного производства за август.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса цен производителей за сентябрь и бежевой книги в среду.В четверг США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу в США выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь, и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за август.

На неделе в США стартует очередной сезон отчетности за 3 квартал. Среди интересных отчетов недели стоит отметить JPMorganChase&Co, Citigroup, BankofAmericaCorp, GoldmanSachs, WellsFargo&Co, U.S. Bancorp, UnitedHealthGroup, MorganStanley, Johnson&Johnson и DeltaAirLines.

Интересным событием недели станет презентация Apple 13 октября. Презентация будет посвящена смартфонам линейки iPhone 12, но кроме них, по слухам, будут представлены и другие устройства.