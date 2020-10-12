В пятницу высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено. Норникель (GMKN) вырос на 2.8% — участники рынка, вероятно, ожидают, что компании удастся снизить размер выплат в рамках компенсации ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. РусАл (RUAL) и Газпром нефть (SIBN) подорожали на 1.1%, Полюс (PLZL) – на 0.6%. Тем временем цена акций Аэрофлота (AFLT, —3.9%) приблизилась к цене размещения допэмиссии (60 руб. за акцию). Акции корпорации Алроса (ALRS) и НЛМК (NLMK) подешевели на 2.9%, ММК (MAGN) – на 2.0%, Сургутнефтфгаза (SNGS) – на 1.9%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, вновь не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Бурятзолото (BRZL) подорожали на 6.5%, МРСК Сибири (MRKS) – на 4.0%, Таттелекома (TTLK) – на 2.9%. Тем временем Тантал (TANL) подешевел на 4.1%, РусАква (AQUA) – на 3.7%, ТГК-2 (TGKB) – на 3.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, наблюдается повышение и по азиатским индексам.

Консолидация немногим ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. В то время как ожидания прогресса в переговорах между представителями двух партий в США по новому пакету поддержки экономики остаются фактором роста для развитых рынков, динамика нефтяных фьючерсов к началу торгов выглядит скорее неблагоприятной для российского сектора голубых фишек (восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана и в Ливии после гражданской войны может сместить баланс между спросом и предложением на глобальном нефтяном рынке). На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль может остаться ниже отметки 77.0, но коррекция вниз по ценам на энергоносители потенциально может оказать давление на курс рубля.