На прошлой неделе российский фондовый рынок выглядел слабее прочих из-за санкционного давления, но не на много слабее европейских рынков, на которые влияет вторая волна пандемии. Ведущие европейские индексы завершили последний день недели небольшим плюсом.

На фоне продолжения укрепления рубля долларовый индекс РТС вырос на 0,48%, до 1164,34 п. Индекс Мосбиржи начал с падения, однако, оттолкнувшись от 2811 п., отыграл назад, закончив день потерей только 0,43% на уровне 2834,09 п. Хотя движение индекса происходит в пределах нисходящего канала, сопротивление дальнейшему снижению в районе 2800—2250 также сохраняется, о чем говорит форма пятничной свечи.

Сегодня перед началом торгов внешний фон выглядит достаточно позитивно. Американские индексы в пятницу прибавили от 0,57% по более консервативному DJIA до 1,39% по более волатильному Nasdaq Composite. Фьючерсы на эти индексы сегодня в небольшом плюсе, что неудивительно, учитывая, что американские рынки будут сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

Азия преимущественно в плюсе, а рынки, отдыхавшие на прошлой неделе, в приличном плюсе. Hang Seng растет на 2,14%, Shanghai Composite — на 2,25%, KOSPI прибавляет 0,34%, и только Nikkei 225 снижается, теряя 0,29%.

Однако, есть и негативные нотки: нефть марки Brent снижается на 0,77% до $42,52 за баррель после прекращения забастовок норвежских нефтяников, а рубль сдает позиции на 0,08%, до 76,839 за доллар.

Значимой статистики сегодня не ждем. Утром Германия объявит индекс оптовых цен за сентябрь. Китай обнародует данные по прямым иностранным инвестициям и состоянию финансовой системы. Днем Россия представит баланс внешней торговли в августе. А вечером, в 17:00 и 19:00 мск будут выступать представители Банка Англии.

Из корпоративных новостей сегодня ждем публикацию операционных результатов за третий квартал от «Северстали», НЛМК и «Черкизово». По целому списку акций («Татнефть», «Новатэк», МТС, НЛМК, ПИК, ЛСР и др.) произойдет закрытие реестров на дивиденды. Впрочем, они торговались с дивидендом в последний раз еще в четверг, и все движения в связи с отсечкой проделали уже в пятницу.

Предполагаем, что индекс Мосбиржи начнет день умеренным ростом, и, если не произойдет чего-то экстраординарного, сможет удержаться от снижения до конца торгов.