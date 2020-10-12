Вторую половину прошлой недели отечественный рынок акций провел аномально слабо, полностью игнорируя как подъем Америки, так и рост цен на нефть. Единственным объяснением этого является отток средств нерезидентов из российских бумаг. Гигантский приток новых частных инвесторов на биржу не компенсирует этот отток.

В пятницу Индекс Мосбиржи впритык подошел к сильной поддержке 2800 пунктов, от которой наметились зачатки разворота. В случае пробоя вниз этого уровня распродажи могут ускориться за счет сокращения крупными инвесторами части лонгов. Но этот уровень технически сильный: здесь же проходит нижняя граница нисходящего канала по индексу.

Мы считаем, что вероятность реализации отскока сегодня намного выше, нежели пробоя поддержки.

В пятницу наметились покупки «Норильского Никеля». Весь негатив от претензий государства на 2,1 млрд долларов в виде компенсации за розлив топлива в Норильске уже заложен в ценах. Скорее всего, компания сможет существенно снизить эту сумму в ходе судебных разбирательств. Сейчас сопротивлением для акций является отметка 20000 руб, после ее пробития и при позитивных для компании решении судей бумага вполне может сходить в район исторических максимумов.

Очень слабо выглядит Сбер, что также подтверждает выход иностранных инвесторов из российских бумаг. Однако динамика акций ГМК вселяет надежду, что вот-вот спрос вернется и в бумаги крупнейшего российского банка.

По-прежнему не исключаем, что до конца года золото вновь может перешагнуть отметку 2000 долларов за тройскую унцию. Наиболее перспективными при таком сценарии нам видятся акции «Полюса».

Внешний фон перед стартом торгов в понедельник можно назвать умеренно позитивным. На треть процента растут американские фьючерсы. В плюсе промышленные и драгоценные металлы. Правда, снижается нефть после затухания урагана в Мексиканском заливе, но нефть уже давно не играет былой роли в ценообразовании российских акций.

Так что техническая перепроданность отечественных бумаг, близость сильной поддержки и внешний фон говорит в пользу того, что сейчас как раз тот момент, когда надо рисковать и покупать акции – что-то спекулятивно на отскок, что-то попробовать оставить в портфелях до нового года.

В противовес акциям, рубль на прошлой неделе преимущественно рос, во многом благодаря увеличению объема валютных интервенций со стороны ЦБ. В ночь на субботу пришла позитивная новость о перемирии между Азербайджаном и Арменией. Военный конфликт был одним из драйверов снижения рубля. Теперь российская валюта лишилась двух негативных давящих факторов – рисков санкций за отравление Навального и опасность втягивания России в карабахский конфликт.

Данное решение должно поддержать и турецкую лиру, что позитивно отразится на всех валютах развивающихся рынков, в том числе и рубле.

Пятницу пара доллар-рубль завершила на поддержке 76,7 – здесь проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Ждем, что эта отметка будет серьезно протестирована на прочность, а в случае ее пробоя целью роста рубля станет район 75 руб за доллар.



