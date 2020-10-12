В пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне, а по итогам недели доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 22 б.п., до 5,97% годовых. Это сильнее, чем мы ожидали в начале прошлой недели. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне ослабления санкционных рисков и роста нефтяных цен. Оба фактора отличаются волатильностью и в ближайшее время их влияние на рынок рублевых облигаций может оказаться противоположным.

В начале этой недели цены на нефть снижаются, что вместе со снижением спроса на риск ЕМ из-за ускорения пандемии может вновь вернуть доходность 10-летних ОФЗ выше 6,00% годовых. Поддержать спрос на облигации ЕМ могут новости о прогрессе в переговорах по бюджетным стимулам США. На ближайшую неделю актуальным для 10-летних ОФЗ видим диапазон доходности 5,95 – 6,15% годовых.