Почему длинные ОФЗ могут не удержаться на достигнутых уровнях?
В пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне, а по итогам недели доходность 10-летнего бенчмарка снизилась на 22 б.п., до 5,97% годовых. Это сильнее, чем мы ожидали в начале прошлой недели. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне ослабления санкционных рисков и роста нефтяных цен. Оба фактора отличаются волатильностью и в ближайшее время их влияние на рынок рублевых облигаций может оказаться противоположным.
В начале этой недели цены на нефть снижаются, что вместе со снижением спроса на риск ЕМ из-за ускорения пандемии может вновь вернуть доходность 10-летних ОФЗ выше 6,00% годовых. Поддержать спрос на облигации ЕМ могут новости о прогрессе в переговорах по бюджетным стимулам США. На ближайшую неделю актуальным для 10-летних ОФЗ видим диапазон доходности 5,95 – 6,15% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201012/832146290.html