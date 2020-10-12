Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась умеренным снижением. Индекс МосБиржи закрывался около минимальных значений с середины июля. Падение продолжается третью неделю подряд.

Более серьезной просадке помешал положительный внешний фон, а именно позитивная динамика в целом всех площадок развивающихся стран. Индекс MSCI Emerging Markets завершал прошлую неделю около максимальных уровней за полгода.

В то же время на рынке нефти после подъема выше $43 по марке Brent сейчас наблюдается локальная коррекция. Фактор поддержки со стороны ураганов в США уходит — добыча в Мексиканском заливе восстанавливается. При этом забастовка нефтяников в Норвегии завершена.

Кроме того, согласно пятничным данным Baker Hughes, в США начала расти буровая активность. Число активных буровых установок за неделю увеличилось до 193 (+4). Это существенно ниже, чем годом ранее, однако для рыночных настроений сейчас важно скорее не абсолютное значение, а именно факт восстановления тенденции. Рост бурения поддержит объемы добычи в США, что в теории негативно для нефтяных котировок.

На рынке акций США сохраняется благоприятная картина. Центральной темой остается вопрос дополнительных стимулирующих мер. Потенциальная сделка между республиканцами и демократами воспринимается в качестве драйвера для продолжения роста рынка акций. Тем не менее пока компромисс между двумя партиями не достигнут. Повышение предложения республиканцев до 1,8 трлн демократов не устроило. Вопрос новых стимулирующих мер становится ключевым в предвыборной гонке.

Ближайшие ориентиры по индексу S&P 500 находятся около 3500 п. Однако об обновлении исторических максимумов пока говорить сложно, ведь фактор приближения президентских выборов может заставить многих крупных участников временно выйти в защитные инструменты, сократив долю акций в портфелях.

Кроме того, ситуация с темпами распространения COVID-19 по-прежнему остается тяжелой. Число суточных заражений находится около рекордных значений. Это способствует появлению дополнительных ограничительных мер в странах и, как следствие, приводит к падению скорости восстановления совокупного спроса, в том числе на сырьевые товары.

На этой неделе на рынке США начинается сезон корпоративной отчетности. Во вторник финансовые результаты опубликуют JPMorgan, Citigroup, Johnson&Johnson. Наиболее активными для компаний из S&P 500 будут предстоящие четыре недели. Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, снижение консолидированной прибыли на акцию компаний из индекса S&P 500 (EPS) может составить 20,5% относительно аналогичного периода прошлого года (после —31,6% по итогам II квартала).

В России компании публикуют финансовые отчеты в среднем чуть позже американских. Однако уже на этой неделе запланированы отчеты об операционных результатах за III квартал у следующих эмитентов: НЛМК, Черкизово (понедельник), ММК (вторник), Детский мир, Эталон (среда), ПИК (четверг), АЛРОСА (пятница).

В ближайшие дни состоится еще несколько дивидендных отсечек у крупных российских компаний. Во вторник будет последний день для попадания в реестр для получения дивидендов у Распадской и ФосАгро, в четверг — у Абрау-Дюрсо, в пятницу — у Полюса и Транснефти.

К текущему моменту котировки индекса МосБиржи опустились в область 2825–2850 п. Эта важная зона поддержки. Если торговая сессия закроется ниже этой области, то техническая картина будет указывать в пользу продолжения спуска к следующему ориентиру в район 2700–2740 п.

В паре USD/RUB уже три сессии наблюдаем за устойчивым снижением. В пятницу курс откатился в район 76,75. При стабильной динамике цен на нефть пространство для умеренного снижения USD/RUB в ближайшие 1–2 недели сохраняется. При этом рубль также поддержки фактор возросшего объема продажи валюты со стороны ЦБ РФ.

Среди наиболее заметных движений в отдельных акциях можно отметить пятничное ускорение в бумагах Норникеля. Котировки выросли на 2,8%. Сейчас будет предпринята вторая попытка пройти наверх область 19 500–19 600 руб. Потенциальное преодоление этой области поменяет расклад сил, техническая картина в таком случае будет указывать на среднесрочное продолжение подъема.

В конце прошлой недели акции Аэрофлота опустились к цене допэмисии в 60 руб. И хотя в краткосрочной перспективе акции могут выглядеть слабо, в среднесрочной перспективе завершение процедуры допэмиссии должно избавить бумаги от навеса продавцов. Это может стать триггером для начала отскока бумаг. Негатив во многом уже в цене. Те покупатели, которые пришли в рамках допэмиссии, это долгосрочные инвесторы, и от них масштабных распродаж не текущих отметках ждать не стоит.

Бумаги Совкомфлота в пятницу выросли на 2,5% и постепенно возвращаются к цене IPO. Бумаги могут быть интересны широкому кругу инвесторов, так что, на мой взгляд, возврат к 105 руб. и выше в ближайшей перспективе весьма вероятен.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,05%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 0,8% и находятся около уровня $42,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.



