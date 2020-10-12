Крепкий рубль на горизонте
Сокращение доходов от экспорта товаров в 3 кв. 2020 г. обусловлено падением мировых цен на энергоносители (в июле–сентябре текущего года средняя цена нефти Brent понизилась на 30,1% год к году), а также уменьшением объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+.
В то же время сокращение объемов импорта товаров обусловлено заметным снижением курса рубля (по сравнению с уровнями начала года), а также разрывом ряда логистических цепочек в связи с введением санитарных ограничений в большинстве стран мира. При этом существенные ограничения на трансграничные поездки в 3 кв. текущего года привели к кратному сокращению дефицита баланса услуг, что, в свою очередь, обеспечило (пусть и небольшой) профицит счета текущих операций и, таким образом, поддержало рубль в условиях роста геополитической напряженности.
Тем не менее, принимая во внимание очень неплохие данные платежного баланса, мы полагаем, что в результате действия геополитических факторов в настоящее время курс доллара находится на 8–12% выше фундаментально обоснованных значений.
Мы также считаем, что в краткосрочной перспективе высокие темпы роста заболеваемости во многих странах мира, а также возможное дальнейшее усиление санкционного давления на РФ продолжат препятствовать быстрому укреплению российской валюты.
Однако мы ожидаем, что на горизонте в несколько месяцев восстановление мировой экономики и снижение геополитических рисков обеспечат возврат курса рубля к равновесным значениям. Согласно нашим расчетам, по итогам года средний курс доллара составит 72–72,5 руб., а в 2021 г. он вырастет до 73 руб.
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