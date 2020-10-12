С завтрашнего дня американские корпорации начинают публиковать квартальные отчётности за третий квартал 2020 года. Прогнозы по финансовым результатам на третий квартал выпустило необычайно малое число компаний S&P 500, однако из тех, кто это сделал, большинство ждёт улучшения показателей. По данным FactSet, аналитики ждут падения чистой прибыли компаний S&P 500 на 20,5% г/г – наибольший провал со второго квартала 2009 года, когда спад составил 26,9%. При этом, по опыту последних нескольких лет, ожидания аналитиков почти всегда оказываются пессимистичнее реальных результатов компаний индекса.

Из факторов, которые могли повлиять на финпоказатели компаний, – ослабевший доллар. За третий квартал индекс DXY, составляемый как взвешенный курс к шести валютам развитых стран, упал на 4%. Наибольшую выгоду от падения доллара могут получить корпорации секторов IT и сырья: около 56% их выручки приходится на внешние рынки. В то же время самая «домашняя» отрасль – это коммунальные компании, выручка которых на 97% складывается в долларах США.

Рынок в целом остаётся высоко оценённым: форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) по индексу S&P 500 заметно превышает свой средний уровень за 5 и 10 последних лет. Благодаря инъекциям ликвидности в финансовый рынок и помощи правительства, инвесторы стали чрезвычайно оптимистичны.

Сезон отчётности по традиции откроют банки. Крупнейшие кредиторы США опубликуют результаты со вторника по четверг. Общий тренд, который идёт с начала года, — наращивание резервов как мера предосторожности в условиях роста числа банкротств компаний. Кроме того, ФРС недавно продлила ограничения на обратный выкуп акций и дивиденды банков до конца года. Такой запрет повышает их финансовую устойчивость, но снижает привлекательность владения акциями.

Поведение котировок будет во многом определяться не только фактическими цифрами выручки и чистой прибыли на акцию, но и прогнозами компаний на будущее. Здесь очень важно, чтобы корпорации-тяжеловесы вроде Apple, Amazon, Google, Facebook и Microsoft намекнули о том, что предел роста не исчерпан. Любой намёк на замедление роста будет негативно воспринят инвесторами.



