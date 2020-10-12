Как сообщает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спад ВВП может составить не менее 4-5% в 2020 г. Эта цифра оказалась ниже официального прогноза спада ВВП на уровне 3,9% г/г, однако учитывая вторую волну пандемии COVID, ухудшение экономических перспектив не стало сюрпризом.

В то же время стоит упомянуть о том, что, учитывая наш прогноз спада ВВП на 3,0% г/г на 2К20, ожидания снижения экономики на 4-5% г/г на этот год не представляются слишком плохими; кроме того, Россия, скорее всего, продемонстрирует меньший спад в сравнении с другими странами.

В то же время мы разделяем опасения Кудрина по поводу того, что восстановление российской экономики в ближайшие годы, вероятно, будет оставаться более медленным в сравнении с официальными прогнозами.