Макроэкономика: официальные прогнозы не соответствуют реальным опасениям
Как сообщает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спад ВВП может составить не менее 4-5% в 2020 г. Эта цифра оказалась ниже официального прогноза спада ВВП на уровне 3,9% г/г, однако учитывая вторую волну пандемии COVID, ухудшение экономических перспектив не стало сюрпризом.
В то же время стоит упомянуть о том, что, учитывая наш прогноз спада ВВП на 3,0% г/г на 2К20, ожидания снижения экономики на 4-5% г/г на этот год не представляются слишком плохими; кроме того, Россия, скорее всего, продемонстрирует меньший спад в сравнении с другими странами.
В то же время мы разделяем опасения Кудрина по поводу того, что восстановление российской экономики в ближайшие годы, вероятно, будет оставаться более медленным в сравнении с официальными прогнозами.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20201012/832147222.html