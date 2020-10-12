Импорт в сентябре: взрывной рост после небольшого отката в августе
В сентябре импорт из стран дальнего зарубежья впервые с начала коронакризиса показал рост (+0,3% г./г., до этого в июле и августе падение превышало 10% г./г.). По итогам сентября его объем составил 17,9 млрд долл. (145,8 млрд долл. за 9М). В сезонно-сглаженной динамике м./м. также отмечается явный всплеск в сентябре: +9,2% м./м. (в посткризисные месяцы средний темп восстановления равнялся 1,7% м./м.).
Основной вклад в ускорение в сентябре внесла фармацевтика (она выросла на 81% м./м. в долл., что дало сразу 3 п.п. к месячным темпам роста импорта). Можно предположить, это связано с началом проявления эффектов второй волны коронавирусной инфекции в стране и/или созданием и разработкой вакцин и противовирусных препаратов (для которых, возможно, требуется импортное фармакологическое сырье и оборудование).
Однако рост также показали и позиции инвестиционного импорта (машины и оборудование внесли сопоставимый вклад, +2,8 п.п., в месячную динамику). Это указывает на позитивную динамику внутреннего инвестиционного спроса и экономической активности в целом и свидетельствует о том, что посткризисное восстановление не завершилось.
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