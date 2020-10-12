Пожалуй, сегодня первый день за последние несколько недель, когда ощущается приток средств инвесторов в российские активы.

Несмотря на снижение нефтяных фьючерсов на 1.5%, наши акции выглядят неплохо. На фоне роста европейских индексов на 0.3%, индекс Московской биржи поднялся на 0.8%. Виден спрос у металлургов, акции Газпрома начали показывать признаки жизни.

На рынке облигаций впервые с середины августа текущего года доходность по десятилетним российским ОФЗ опустилась ниже 6%. Рубль пока теряет 0.5% к доллару, но он очень неплохо прибавил в пятницу.

Есть надежды, что при стабилизации цен на нефть наша валюта к концу недели сможет выйти к значениям близким к 75. Общая обстановка, не смотря на предвыборную чехарду в США, остается на глобальных рынках позитивной.

Игроки понимают, что при любом итоге выборов в США стимулирование американской экономики продолжится, а это главный фактор для корпоративного сегмента. Ждем отчеты американских корпораций, сезон стартует на этой неделе.

Если общий результат будет в рамках ожиданий или превзойдет их, то есть надежды на новые максимумы по американским индексам до дня президентских выборов 3 ноября.



