Акции Русала привлекательны для покупателей
В лидерах роста к середине сессии пребывали гдр Mail.ru Group (+3,30%) и акции Системы (+3,31%). Бумаги РУСАЛа подорожали на 2,72%. В лидерах снижения были гдр TCS Group (-3,36%) и акции Петропавловска (-2,37%).
Поддержку гдр Mail.ru Group, судя по всему, оказали слухи об обсуждении IPO игрового подразделения компании MY.Games.
С технической точки зрения акции РУСАЛа смотрятся для покупателей весьма привлекательными как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде. При положении выше 32 руб. бумаги выглядят готовыми к штурму сентябрьского пика 34,145 руб., а далее – к движению в район максимумов с февраля (35 руб. и выше). Единственным тревожным сигналом, пожалуй, выступают лишь небольшие объемы торгов на повышении, которые предупреждают о не столь высокой силе текущего тренда. Тем не менее выше 32 руб. “длинные” позиции не теряют актуальности.
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