Сегодня рубль открылся вниз на негативном внешнем фоне, после чего некоторое время активно сдавал позиции, реагируя на ускорение снижения нефтяных цен. В целом ситуация на мировых рынках в понедельник остается благоприятной, однако нефтяные цены с начала дня находятся под давлением.

Непродолжительным негативом выступила очередная неудача в деле принятия нового пакета фискальных стимулов в США, произошедшая после предложения со стороны Трампа, сделанного в пятницу вечером. Также беспокойство по-прежнему вызывает быстрое распространение коронавируса в мире.

Однако в начале дня ЦБ Китая заявил о сохранении текущей мягкой монетарной политики на протяжении длительного периода, что вернуло оптимизм на мировые рынки. К тому же на выходных китайских регулятор снизил резервные требования по валютным операциям, что может свидетельствовать об уверенности монетарных властей страны в стабильности финансовой системы Китая.

На этом фоне китайский юань резко снизился, другие развивающиеся валюты также демонстрируют нисходящую динамику, хотя в начале дня пытались укрепляться. Правда, в середине наших торгов ситуация в секторе улучшилось, потери были сокращены, некоторые представители вышли в небольшой плюс.

Российский долговой рынок рискует прервать серию из пяти растущих сессий. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, обновив двухмесячный максимум, но затем откатился, растеряв почти все сегодняшние достижения. Таким образом, серьезное сопротивление, находящееся около уровня 154 п., пока устояло.

Нефть демонстрирует слабость

В пятницу вечером нефть испытала резкое снижение и сегодня открылась вниз, продолжив развивать нисходящее движение. Еще в начале российской сессии котировки отскочили, перейдя к консолидации. Brent торгуется около отметки $42,2.

Давление на рынок нефти оказывает угроза увеличения предложения со стороны нескольких нефтепроизводителей. Во-первых, в пятницу норвежским нефтяным компаниям удалось заключить сделку по зарплатам с чиновниками профсоюзов, что положило конец 10-дневной забастовке, уменьшившей нефтяное производство в стране. Во-вторых, в выходные Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила о том, что форс-мажор на крупнейшем месторождении страны Эль-Шарара отменен и там начинается добыча.

Доллар возобновил рост

В пятницу индекс доллара (DXY) закрылся около нового трехнедельного минимума, однако сегодня открылся вверх и некоторое время торговался в плюсе, реагируя на возросшую неопределенность с новым пакетом стимулов в США. Затем DXY стал снижаться, приблизившись к достигнутым в пятницу минимумам, но после нашего открытия устремился вверх. К текущему моменту произошел откат, сейчас DXY формируется немного выше уровня 93 п.

Предыдущую сессию пара EUR/USD завершила вблизи новой трехнедельной вершины, однако сегодня открылась вниз и после консолидации перешла утром к активному снижению. Сейчас пара находится около уровня 1,1810.

Техническая картина

В пятницу пара USD/RUB пробила нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, в котором повышалась с начала лета. Однако, немного не дойдя до сильной поддержки 76,6, котировки стали отскакивать. Сегодня восходящее движение получило развитие, поэтому до завершения часовой свечки под уровнем 76,6 более вероятно возобновление роста и по меньшей мере еще одна попытка пробоя уровня 80 руб.



