В фокусе операционные результаты ММК
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали бумаги X5 Retail (+4,27%). В лидерах падения оказались акции TCS (-4,85%). Пара USD/RUB опустилась до минимума с конца сентября.
ММК (+0,25%) опубликует производственные результаты третий квартал. Вчера операционную отчетность представил НЛМК (+2,32%). Реакция инвесторов на релиз была положительной, поскольку продажи восстанавливались. Я ожидаю, что ММК тоже продемонстрирует восстановление объемов производства чугуна и стали, хотя на возвращение к докризисным уровням рассчитывать пока не приходится. Падение производства обусловлено не только экономическими (конъюнктура рынков), но и технологическими (ремонт доменной печи) причинами. Производство стали могло составить 2600 тыс. тонн, а чугуна — 2200 тыс. тонн. Конъюнктура угольного рынка характеризуется превышением предложения над спросом как из-за переизбытка угля, так и из-за снижения объема производства металлов в Китае. Ожидаем нейтральной реакции инвесторов на отчет.
Ожидаем боковую динамику. На ход торгов, особенно на вечерней сессии, повлияют ожидания и отчетность американских банков JP Morgan, Citigroup и Black Rock, а также презентация Apple. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2850 пунктов
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