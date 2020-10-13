В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе – сворю роль сыграл как внешний фон (ожидания скорого согласования нового пакета поддержки экономики США), так и факторы корпоративного характера. Так, продолжается рост по акциям АФК Система (AFKS, +4.1%) в ожидании IPO интернет-ритейлера Ozon. Алроса (ALRS) подорожала на 3.7% — как сообщается, компания рассчитывает в ближайшее время договориться о продаже алмазов государству. Магнит (MGNT), объявивший о запуске эксперсс-доставки в регионах, подорожал на 3.6%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 1.0%, Полюс (PLZL) – на 0.8%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 8.3%, ОР (OBUV) – на 5.5%, РусАква (AQUA) – на 5.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% — 2.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, однако активность инвесторов может оказаться сдержанной в начале торгов из-за приостановки испытаний вакцины против COVID-19 корпорации Johnson&Johnson. Тем временем в западных странах стартовал сезон публикации корпоративной отчетности за третий квартал текущего года, что может стать фактором повышения волатильности в краткосрочной перспективе. Так, сегодня до открытия торгов в США ожидается отчетность J.P. Morgan Chase (13:45 мск), Johnson&Johnson (13:45 мск), Citigroup (15:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи 77.0 по паре доллар-рубль.



